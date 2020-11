Confinement : Renaud Muselier veut «sauver Noël» pour les commerces de proximité de la région SUD

Selon le président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier, « 110 000 entreprises sont actuellement fermées dans la Région en raison du confinement.

Et ces fermetures interviennent au pire moment possible, à quelques semaines de Noël ». Pour éviter que de nombreux commerces de proximité ne fassent faillite, la Région s’apprête à lancer sa propre plateforme nommée « Sauver Noël», conçue en partenariat avec Pages Jaunes.

Le principe du « click and collect »

En service dès lundi, elle recensera gratuitement les commerçants par activité et par zone géographique. Cela permettra aux 5 millions d’habitants de la Région Sud de repérer le magasin qui vend les produits qu’ils recherchent. Les clients n’auront plus qu’à passer leur commande par téléphone ou via le site internet des commerces qui en disposent. Le retrait des articles pourra ensuite s’effectuer sur place, grâce au système du « click and collect » qui a le vent en poupe depuis le reconfinement.

Des aides pour digitaliser son activité

Les commerçants qui ne sont pas présents sur le Net peuvent d’ores et déjà bénéficier d’aides allant de 2 000 à 5 000 euros. Versées par la Région, elles permettent aux intéressés de s’équiper en matériel informatique et de se lancer dans la vente en ligne en créant leur propre site internet. Pour Renaud Muselier, il faut « dire stop à Amazon, soutenir les commerces de proximité et les faire vivre ».