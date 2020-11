Coronavirus : les contaminations d'élèves et de profs sont «maitrisées» selon Blanquer

Cinq jours après la rentrée dont les conditions inquiétaient de nombreux enseignants, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a fait un point d'étape, qui se veut rassurant.

«Aujourd'hui, vendredi, on est à 3.528 élèves qui ont un test positif et 1.165 personnels», a indiqué le ministre, au micro de RTL. Jean-Michel Blanquer estime que c'est un «chiffre maîtrisé» au regard du million de membres du personnel d'éducation et des 12 millions d'élèves.

Les contaminations recensées au sein du système éducatif restent «en dessous des proportions qu'on rencontre dans le reste de la population», a-t-il assuré.

UN AMENAGEMENT DANS LES LYCEES

Dans un message publié sur Twitter ce jeudi, le ministre a annoncé aux lycéens qu'«un aménagement des épreuves du baccalauréat» serait mis en place. Les évaluations communes en classe de première et de terminale seront remplacées par le contrôle continu.

Un protocole sanitaire renforcé est également mis en place dans les lycées, garantissant «50% de présentiel». Interrogé sur RTL, Jean-Michel Blanquer a expliqué vouloir «éviter à tout prix» de fermer totalement les lycées.

Il exclue pour l'heure la transposition de ce dispositif dans les collèges, estimant que la «situation est très différente». Le ministre a précisé qu'au sein des collèges, «il est plus facile de maintenir les élèves dans une seule classe, car ils n'ont pas d'enseignements de spécialité». En raison de leur plus jeune âge, ils présenteraient également moins de risques de contaminations.