Coronavirus : les écoliers non masqués refusés ?

Pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, depuis la rentrée du 2 novembre, les écoles sont soumises à un protocole sanitaire renforcé qui impose notamment le port du masque dès l'âge de six ans. Mais de plus en plus de parents refusent d’y soumettre leur enfant, ont rapporté les académies.

Face à cette situation, le gouvernement a indiqué que les élèves n’ayant pas de masque de protection pourront être refusés.

Comme le rapporte France Info, le ministère de l’Education nationale va envoyer une note juridique en interne aux écoles, confirmant que le directeur d’école comme le chef d’établissement, «peuvent refuser l’accès de l’établissement à un élève qui ne porterait pas le masque».

Le ministère de l'Education nationale a toutefois rappelé qu'«un masque doit être proposé à l’enfant avant tout refus d’accès et que ce dernier ne peut être laissé seul sur la voie publique».

Ce n’est qu’en cas de «refus explicite de porter le masque proposé, que ce refus soit formulé par l’élève lui-même ou par ses représentants légaux, que l’accès à l’établissement devra être interdit à l’élève», a-t-il souligné.