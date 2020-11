Grandes surfaces : la distinction entre «produits essentiels» et «non-essentiels» est souvent incomprise

«Oui pour un téléviseur, non pour un roman!». Depuis quelques jours, les grandes surfaces commerciales niçoises ne vendent plus de produits «non essentiels».

Afin de se mettre en conformité avec le décret du 3 novembre leur interdisant de vendre vêtements, fleurs et autres articles culturels (pour ne pas faire de concurrence déloyale aux boutiques spécialisées, closes en raison du confinement), les enseignes ont fermé des rayons entiers.

Des restrictions incomprises

A Carrefour TNL, en centre-ville, les étagères où sont disposés les jeux-vidéo et autres livres sont barrées par des rubans en plastiques rouges et blancs. Plus loin, des allées entières subissent le même sort. Et sur les articles, les codes-barres ont été désactivés afin de ne pas pouvoir les payer.

Certains clients essaient quand même de les acheter. Mais une fois à la caisse, c’est la déception.

«Certains clients vivent mal ces restrictions qui restent incomprises !», assure un vendeur qui s’étonne par exemple que la vente des téléviseurs reste autorisée alors que celle des livres ne l'est pas.

Des achats autorisés sur Internet...

«Tout cela est d’une grande hypocrisie. Cette interdiction a été décidée par le gouvernement après des plaintes légitimes des petits commerçants, témoigne Myriam, une cliente. Cela revient à prendre le problème à l’envers. Tout le monde est perdant dans cette affaire. Aussi bien les grandes enseignes que le commerce de proximité».

Quoi qu’il en soit, il existe une parade pour acheter, en toute légalité, les produits jugés comme «non-essentiels». Cette parade, c’est Internet. En effet, les produits concernés restent en vente sur les sites des grandes enseignes. Une fois l’achat en ligne effectué, il ne reste ensuite plus qu’à récupérer sa commande en magasin. C’est ce que l’on appelle le «click and collect», un mode de vente digital déjà adopté par de nombreux petits commerces et librairies indépendantes à Nice. Et dans les grandes surfaces, des caisses y sont désormais spécialement réservées...