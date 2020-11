Pierre Simonet, l'un des trois derniers compagnons de la Libération, est mort

Pierre Simonet, l'un des trois derniers compagnons de la Libération, s'est éteint à l'âge de 99 ans, ce jeudi 5 novembre. Il était l'un des benjamins des Forces Françaises Libres (FFL) et avait participé au débarquement de Provence.

Lorsque la guerre s'est déclenchée, Pierre Simonet n'avait que 18 ans. Il était un jeune étudiant en prépa maths sup au lycée Montaigne de Bordeaux. Fervent patriote, il s'est opposé à la signature de l'armistice par Pétain et a embarqué pour l'Angleterre, en juillet 1940, sous un déguisement de militaire polonais.

Engagé aux côtés du Général de Gaulle dans le 1er régiment d'artillerie des Forces Françaises Libres (FFL), Pierre Simonet a participé à plusieurs opérations militaires à Dakar, en Syrie et en Libye. Loué pour «son sang-froid et son courage» dans la bataille de Bir-Hakeim, il a participé ensuite aux campagnes d'Egypte et de Tunisie.

En 1944, le jeune soldat comptait parmi les 250.000 forces françaises qui ont débarqué en Provence. Il a activement participé à la libération de la France, en prenant part à différents combats en Alsace. «A la fin de son engagement, Pierre Simonet totalis(ait) 137 missions de guerre et 250 heures de vol», rapporte le ministère des Armées, qui salue un «modèle d'engagement».

Disparition de M. Pierre Simonet à l'âge de 99 ans. Il était l'un des 3 derniers Compagnons de la Libération. A l'instar de ses 1 038 frères d'arme, il continuera d'incarner l'honneur de la France et la participation de notre pays à la Victoire.

Décoré par le titre de Compagnon de la Libération, au même titre que les 1.038 autres résistants qui ont oeuvré à la Libération de la France, Pierre Simonet a poursuivi ensuite sa vie au sein d'organisations internationales, telles que l'ONU et l'OCDE.

DE NOMBREUX HOMMAGES

Le chef d'Etat-major de l'armée de Terre a rendu hommage à l'engagement total au service de la France du résistant.

La flamme du relais qui quitte Verdun pour Paris aujourd'hui brille d'une nouvelle lumière. Pierre Simonet, Compagnon de la Libération, nous a quittés. Son engagement total au service de la France est un exemple à suivre pour chacun de nos soldats.

Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, s'est également ému de la disparition d'un «héros français».

Français libre, Pierre Simonet l'aura été toute sa vie. En 1940, il répond à l'appel du Général #DeGaulle. Un héros français, l'un des 3 derniers compagnons de la libération, nous quitte.





« Je ne peux pas laisser la France couler comme ça. Il faut que je continue le combat. »

La maire de Paris Anne Hidalgo a évoqué sa «profonde tristesse».

Profonde tristesse à l'annonce du décès de Pierre Simonet, l'un des 3 derniers Compagnons de la Libération. Paris, commune Compagnon de la Libération, salue ce héros de la France Libre. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

DEUX COMPAGNONS ENCORE VIVANTS

Le 9 septembre dernier, un autre compagnon de la Libération, Edgard Tupët-Thomet, est décédé à l'âge de 100 ans. Deux autres compagnons sont encore vivants : Daniel Cordier et Hubert Germain.