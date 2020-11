Sondage : 9 Français sur 10 pensent que la menace terroriste est élevée

D’après un sondage publié ce vendredi 6 novembre, plus de neuf Français sur dix estiment que la menace terroriste est actuellement élevée sur le territoire. Un sentiment d'insécurité en nette hausse depuis septembre et les événements récents.

Selon cette étude, réalisée par l'institut Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio, ce sont les sympathisants du Rassemblement National qui sont les plus inquiets. Ils sont en effet 70 % à penser que la menace terroriste est «très élevée» et 28 % à penser qu'elle est «élevée». Suivent ensuite les sympathisants LR (respectivement 68 % et 31 %) et ceux de LREM (50% et 49 %) :

Ce sentiment que le terrorisme représente une menace a fortement augmenté récemment, à la suite de l'assassinat du professeur Samuel Paty et de l'attentat contre la cathédrale Notre-Dame de Nice. Le niveau est similaire à celui qui avait été relevé après l'attaque de la gare Saint-Charles à Marseille en octobre 2017 ou l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville en juin 2016 :

Toutefois, la majorité des sondés (59 %) estime que leur propre vie quotidienne ne va pas changer dans les prochains mois à cause des récents attentats.

Ils anticipent ainsi une situation légèrement meilleure qu'après les attaques d'octobre 2015 à Paris, où 56 % des sondés seulement pensaient que leur vie quotidienne ne serait pas modifiée. Ce sont les sympathisants du PS (69 %) et de LFI (62 %) qui sont les plus nombreux à penser que les événements auront peu d'impact sur leur quotidien :

Ce sondage a été réalisé du 3 au 5 novembre 2020, sur un échantillon de 2.030 personnes, par questionnaire auto-administré en ligne.