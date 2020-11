L’hommage national aux victimes de l’attentat de Nice vient de commencer sur la Colline du Château

Sur la Colline du Château de Nice, la cérémonie d’hommage national à Nadine Devillers, Vincent Loquès et Simone Barreto-Silva, les trois victimes de l’attentat de Nice, vient de commencer sous haute sécurité.

Pour l’occasion, la Promenade des Anglais a été fermée à la circulation sur environ 2km et il faut montrer un laissez-passer à des gendarmes et des policiers en armes pour accéder au périmètre bouclé. Le Premier Ministre Jean Castex vient d’arriver. Il est accompagné de trois ministres de son gouvernement Eric Dupond-Moretti, Marlène Schiappa et Frédérique Vidal) du président du Sénat Gérard Larcher et du maire de Nice Christian Estrosi. L’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy fait également partie des invités. Tout comme le prince Albert II de Monaco et des représentants des différents cultes.

Des chansons choisies par les proches des victimes

Pour rendre hommage aux trois Niçois sauvagement assassinés à l’arme blanche le jeudi 29 octobre au matin dans la basilique Notre Dame par le terroriste Brahim A., plusieurs temps forts sont prévus. Ils ont été planifiés en accord avec les proches des victimes. Ainsi, le chœur de l’Opéra de Nice interprétera la chanson préférée de Nadine Devillers : L’indifférence de Gilbert Becaud. Un standard du musicien légendaire Gilberto Gil sera également joué en l’honneur de Simone Barrero-Silva, victime brésilienne de la tragédie. Un texte de Romain Gary sera lu par la directrice du Théâtre National de Nice Muriel Mayette-Holtz. La cérémonie s’achèvera en musique, avec le le morceau « What a wonderful world » de Louis Armstrong.