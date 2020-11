«147 pages de vide, 19 euros 50 de perdus» : après sa critique du livre de Léna Situations, Frédéric Beigbeder s'attire les foudres d'Internet

Après avoir conquis Youtube, Instagram et TikTok, l'influenceuse Lena Situations s'est lancée dans l'édition. Une idée qui n'a pas beaucoup plu à Frédéric Beigbeder.

«Léna Situations est le pseudonyme de Léna Mahfouf. Sans doute un hommage inconscient à Jean-Paul Sartre qui publia chez Gallimard dix tomes de Situations entre 1947 et 1976, mais en caractères plus petits.» Ainsi commence la chronique de Frédéric Beigbeder.

Dans «Autobiographie d'une inconnue célèbre», publié dans Le Figaro ce 6 novembre, l'écrivain et critique littéraire s'est intéressé au nouveau phénomène de l'édition : Léna Situations.

A 22 ans, cette Youtubeuse connue pour filmer son quotidien a sorti «Toujours plus, + = +». Le livre, paru chez Robert Laffont le 24 septembre, donne des conseils pour rester positif. Résultat : 22 500 exemplaires vendus en une semaine. Léna Situations affiche des scores semblables à ceux de Ken Follet. Sauf que lui écrit des best-sellers depuis 30 ans.

Pour Frédéric Beigbeder, cette nouvelle tendance n'a rien d'admirable : «Entre l'Être et le Néant, Léna Situations privilégie plutôt la seconde option.»

Il reproche à l'influenceuse «un unique message, martelé à chaque page», un «style écoeurant de démagogie» et «une inculture assumée».

Beigbeder résume en écrivant que «Toujours plus» constitue, selon lui, «147 pages de vide» et «19 euros 50 de perdus».

Le discours n'a pas du tout plu au public de Léna Situations. Les abonnés de l'influenceuse, soit 1,6 million de personnes sur sa chaîne Youtube, 2,4 millions sur son compte Instagram et 1,3 millions sur TikTok, reprochent à Beigbeder de s'en prendre plus à la jeune femme qu'à son livre.

Plus particulièrement, la remarque de Beigbeder sur « l'inculture assumée » de Léna Situations a fait bondir les internautes.

Beigbeder qui cite le plus possible de noms propres pour se poser en père-morale-rigueur-culture et nous faire oublier qu'il n'était pas capable d'écrire une chronique correcte pour France Inter et qu'on le connaît surtout pour ses soirées et ses sniffages de coke en public : lol https://t.co/pIHIWeCEkp

— Laélia Véron (@Laelia_Ve) November 7, 2020