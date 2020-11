Cannes : les professionnels de santé pourront effectuer des tests antigéniques sur la voie publique

Alors que la situation sanitaire se dégrade dans les Alpes-Maritimes, où 62 malades atteints du Coronavirus sont hospitalisés dans les services de réanimation (saturés à plus de 80% par les patients Covid), la ville de Cannes veut encore augmenter les capacités de dépistage. Elle propose aux professionnels de santé d’occuper gratuitement la voie publique pour pratiquer des tests antigéniques sur l’ensemble de son territoire

Pour permettre aux médecins de ville, aux infirmiers libéraux et aux pharmaciens de tester à plus grande échelle, la municipalité leur donne la possibilité d’occuper gratuitement la voie publique. Les professionnels vont désormais pouvoir s’y installer afin de dépister le Covid-19. Une option qui s’adresse à ceux qui n’ont pas les capacités d’accueil nécessaires au sein de leur cabinet ou officine. «l’avantage du test antigénique, c’est sa rapidité (les résultats sont connus en 30 mn ndlr), Il permet notamment d’être très vite au courant si on doit rendre visite à des personnes à risque et de casser ainsi le plus en amont la chaîne de transmission du virus », explique le maire de Cannes David Lisnard.

S'appuyer sur le modèle asiatique

Pour progresser dans l’isolement des cas contagieux, il faut accélérer le dépistage du grand public, selon la ville. «C’est ce qui a fonctionné en Asie et que nous faisons à Cannes», poursuit David Lisnard. Les professionnels de santé cannois intéressés par cette mesure sont invités à appeler le 0810 021 022 ou à détailler leur demande par mail [email protected].

Dans les Alpes-Maritimes, environ 20 000 tests (PCR et antigéniques) sont effectués chaque semaine. Le taux de positivité est de 17,1%.