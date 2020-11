«Dans mon rayon» : voici un calculateur de balades à vélo dans un rayon de 1 km autour de chez soi

En plein confinement, il n'est pas toujours facile de trouver des activités en extérieur qui respectent les règles sanitaires. Pour faciliter la vie des cyclistes, l'application Geovelo a donc développé un site dédié – Dansmonrayon.fr – qui permet de calculer les balades possibles autour d'un point donné, et ce, partout en France.

Le but ? Trouver des itinéraires vélo autour de chez soi sous forme de boucle, qui ne dépassent pas le périmètre maximum de 1 km et réalisables en moins d'une heure. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site – «Dans mon rayon» – réalisé par Geovelo, d'y entrer son adresse et d'appuyer sur le bouton «calculer une boucle».

L'algorithme générera ensuite une boucle d'environ 5 km à réaliser en vélo, en courant ou à pieds (attention néanmoins à ne pas dépasser une heure de sortie avec ces deux moyens de locomotion plus lents). Il est ensuite possible d'appuyer sur «recalculer» pour avoir une nouvelle balade proposée.

Par exemple, autour de la rédaction de Cnews, «Dans mon rayon» propose une première balade de 5,5 km réalisable en 30 minutes, puis une deuxième de 6,5 km réalisable en 37 minutes si on demande à l'algorithme de recalculer. Plus d'une dizaine de boucles peuvent ainsi être générées.

«Avec notre calculateur de boucles, trouvez rapidement une balade à vélo autour de chez vous qui respecte les conditions de déplacements dérogatoires», présente ainsi Geovelo, qui propose aussi aux intéressés de voir les itinéraires proposés tel un GPS sur leur téléphone et de les enregistrer pour plus tard grâce au bouton «Voir sur Geovelo».