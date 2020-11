Paris : les illuminations de Noël des Champs-Elysées seront bien lancées dimanche 22 novembre

Maintenu malgré le confinement, le lancement des illuminations de Noël des Champs-Elysées aura bien lieu le dimanche 22 novembre. Seule différence, l'événement aura lieu sans public et sera retransmis en direct sur internet.

Les mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus n'auront pas raison des festivités de Noël à Paris. Malgré le confinement, les traditionnelles illuminations de Noël des Champs-Elysées seront bien lancées dans quinze jours, en comité restreint, en présence de Louane, la marraine de l'événement.

Dimanche 22 novembre, à 19h05, la chanteuse et l'actrice française appuiera donc sur le «buzzer virtuel», seulement entourée d'Anne Hidalgo, la maire de Paris et de Jean-Noël Reinhardt, le président du Comité des Champs-Elysées, qui finance l'événement.

Pas question en effet d'ouvrir cette soirée au public, venu en masse l'an passé. Le 24 novembre 2019, près de 70.000 personnes s'étaient pressées sur celle que l'on surnomme la «plus belle avenue du monde» pour assister au lancement des illuminations.

Une édition 2020 «repensée»

«Au regard des directives édictées par les autorités, nous nous sommes évidemment résolus à repenser notre organisation et la manière de lancer nos illuminations», a ainsi fait savoir Jean-Noël Reinhardt, qui propose aux intéressés de suivre la soirée en direct sur internet.

Cette année, illuminons ensemble les Champs-Élysées grâce à un dispositif digital inédit.



Inscrivez-vous pour pouvoir appuyer sur un buzzer virtuel le 22 novembre et pour diffuser votre message lors d’un évènement en ligne diffusé à travers le monde : https://t.co/XRVxG3aXg3 pic.twitter.com/qmOjxqPTWd — Avenue des Champs-Élysées (@AvChampsElysees) November 2, 2020

«Nous allons faire basculer le public et son énergie collective sur le digital», a-t-il expliqué. Tous ceux qui le souhaitent devront donc s'inscrire «sur le site dédié à l’allumage des illuminations» et seront invités à «cliquer en même temps» que le Comité en place. «Leurs noms viendront alors s’illuminer aux côtés de milliers d’autres».

Un «message d'espoir» pour Jean-Noël Reinhardt, qui assure que son rêve «serait d’offrir ce moment à des Parisiens, des personnes de la France entière, de l’étranger qu’ils soient chez eux, en famille, ou même peut être alité».

Au total, 400 platanes seront donc illuminés tous les jours de 17h à 2h du matin pendant près de 7 semaines, jusqu'au Nouvel An et la fin des vacances de Noël. Les 24 et 31 décembre, les animations resteront même allumées toute la nuit.