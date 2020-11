Rêver de perdre ses dents : voici la signification

Elles se déchaussent, deviennent friables, tombent l’une après l’autre…Les rêves de pertes de dents sont très fréquents. Mais aussi traumatisants et étrangement réalistes, à tel point qu’au réveil, on est souvent tenté de vérifier qu’elles sont bien en place. Rassuré, on se demande alors pourquoi notre inconscient nous a infligé de telles images et comment les interpréter.

D’après Tristan Moir, psychanalyste, psychothérapeute et spécialiste du langage du rêve, «quand on perd ses dents, cela signale une perte de vitalité».

stress, fatigue, surmenage...

«C’est un rêve d’alarme, qui nous indique que l’on se met en danger. Si on reste dans l’état de stress ou de fatigue dans lequel on se trouve actuellement, on risque alors d’avoir des problèmes de santé», explique le spécialiste, qui précise que ce manque est encore plus significatif s’il y a un saignement car «le sang c’est l’énergie vitale, ce qui nous alimente.»

En sachant que l’«on peut ne pas la ressentir cette fatigue», et c’est justement pour cette raison que ces images oniriques vont se manifester. C'est d'ailleurs la fonction même du rêve, rappelle-t-il. «Il nous amène à une conscience et nous aide à réintroduire des comportements plus en harmonie avec nos besoins réels». Dans ce type de rêve, le plus souvent les dents sont fragiles, «très friables, et restent dans les doigts».

Dans ce cas, cela indique que le rêveur «est en plein surmenage, qu’il est trop sollicité, notamment dans le milieu professionnel. Il est alors temps de prendre le temps de se reposer, lever le pied, et d’avancer un peu moins vite». Selon Tristan Moir, auteur du «Nouveau dictionnaire des rêves» (éd. L’Archipel) et de «Mieux se connaître grâce à ses rêves» (éd. Marie Claire), cela traduit aussi «une perte d’appétence», car «les dents sont faites pour mordre dans la vie». Si on ne pense qu'au travail, «on met de côté tous les autres plaisirs de l'existence.»

une rupture dans son cercle familial

La perte de dent peut aussi être liée à une séparation, à une rupture affective. Si on rêve que l’on se fait arracher une dent, «c’est que l’on doit se détacher d’un membre de sa famille, car le lien est corrompu». Dans la symbolique de la dentition, il faut savoir que «les dents du haut correspondent au masculin, au père, et celles du bas au féminin, à la mère», précise le psychanalyste. Et s’il s'agit de plusieurs dents, «de nombreux liens peuvent se rompre».

Autre subtilité, si le rêveur semble ne pas souffrir quand il perd ses dents, cela correspond à «une désensibilisation». Autrement dit, «on ne fait plus attention aux signaux envoyés par l’organisme». L’inconscient est donc là pour «rappeler à l’ordre» le rêveur et l'inviter à être «davantage à l’écoute de ses besoins».