Miss France 2021 : qui est Louisa Salvan, Miss Nouvelle-Calédonie ?

Louisa Salvan a été sacrée Miss Nouvelle-Calédonie le 31 octobre dernier à Païta. La jeune femme de 19 ans représentera l’archipel le 12 décembre prochain lors du concours Miss France, qui aura lieu cette année au Puy du Fou (Vendée).

Etudiante en première année d'une licence en sciences de la vie et de la Terre à l'université de Nouvelle-Calédonie, Louisa Salvan souhaite devenir professeur des écoles, a-t-elle expliqué au micro de la Radio Rythme Bleu.

La miss régionale fraîchement couronnée est passionnée de danse et d’équitation, qu’elle pratiquait en compétition. Louisa Salvan a décidé d'arrêter les concours pour se consacrer à ses études et tenter de réaliser son rêve de petite fille : participer à l’élection de Miss France.

«Mes parents étaient très émus, je ne les avais jamais vu dans cet état. Ils m'ont soutenu depuis que je suis toute petite, c'est un rêve qu'on a réalisé ensemble», a-t-elle confié après son sacre.

Engagée pour la cause animale, l’heureuse élue, aînée d'une fratrie de quatre enfants, a déjà affiché son soutien à La Bande à Nounou, une association qui oeuvre pour l'amélioration des conditions de vie des animaux en Nouvelle-Calédonie.

Celle qui succède ainsi à Anaïs Toven, Miss Nouvelle-Calédonie 2019, évoquera très certainement cet engagement le soir de l'élection nationale.

Une chose est sûre, Louisa Salvan est bien déterminée à remporter la couronne et l'écharpe tant convoitées. «Je compte y aller à fond, a-t-elle déclaré auprès de la chaîne Open TV, aller jusqu'au bout, et faire le plus de choses possible cette année».