Orly : la mule cachait un kilo de cocaïne dans ses sous-vêtements

Une passeuse de drogue a été interpellée le 25 octobre à sa descente d'avion à Orly. Trois autres suspects ont été arrêté dans la foulée en région Orléanaise.

La brigade des stupéfiants de la sûreté départementale du Loiret enquêtait sur un réseau de trafiquants de drogue depuis le mois de juillet dernier. Dans son viseur, des individus suspectés d'organiser l'importation de drogue depuis le Surinam et via la Guyane pour la revendre dans l'agglomération Orléanaise.

Parmi eux, le commanditaire et des revendeurs présumés arrêtés le 25 octobre : une femme d'une vingtaine d'années et deux hommes de 35 ans. Le commanditaire présumé aurait, selon les enquêteurs, recruté une jeune guyanaise de 18 ans, pour aller jusqu'au Surinam chercher de la cocaïne et la ramener en France.

La jeune femme a été interpellée à son retour de Cayenne, à l'aéroport d'Orly le 25 octobre également. Sur elle, caché dans ses sous-vêtements, un kilo de cocaïne qui n'aura pas eu le temps de gagner les consommateurs dans l'orléanais.

Selon une source proche du dossier, la cocaïne, pure, valait 80 à 90 000 euros. Les quatre suspects, dont la passeuse, ont été mis en examen pour importation et trafic de stupéfiants et placés en détention provisoire. A l'exception de la passeuse, ils ont tous des antécédents judiciaires pour des affaires liées aux stupéfiants.