Paris : la circulation porte de la Chapelle désormais en sens unique

Un nouvel aménagement de la voirie va être expérimenté rue Marx Dormoy, jusqu'à la Porte de la Chapelle (18e). Depuis ce lundi 9 novembre, la circulation se fait désormais uniquement en sens unique entre le métro la Chapelle et le rond-point du même nom, dans le sens sortant de Paris.

A cette date, il sera donc possible d'emprunter la rue Marx Dormoy depuis le boulevard de la Chapelle, pour sortir de Paris mais il ne sera plus possible d'entrer dans la capitale par cette voie. Seule une voie réservée aux bus et aux taxis a été sanctuarisée pour que ces derniers puissent continuer à passer par là.

Le but d'un tel réaménagement selon la municipalité parisienne ? «Adapter la voirie pour améliorer la régularité des bus» et «créer des voies cyclables sur l'axe Chapelle - Marx Dormoy». En effet, une piste cyclable bidirectionnelle sécurisée a ainsi pû être créée, trônant désormais au centre des voies de circulation.

Ce matin, avec mon équipe et celle d'@Anne_Hidalgo, dévoilement du nouvel aménagement de l'axe La Chapelle - Marx Dormoy. Une transformation profonde et rapide, en amont du grand chantier de renouvellement de la Porte de la Chapelle. Engagement tenu! pic.twitter.com/Ep6ZsXxeaF — Eric Lejoindre (@EricLejoindre) November 9, 2020

«La Ville met en place des aménagements provisoires en vue d'apaiser le trafic automobile et de créer plus d'espace pour les mobilités douces (piétons et vélos) et les transports en commun sur l'axe Chapelle - Marx Dormoy (18e)», a ainsi communiqué l'exécutif parisien, qui explique qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une expérimentation.

Pour l'instant, ce sont des aménagements provisoires, qui – à ce titre – n'ont entraîné que la mise en place d'une signalétique jaune. Mais pourraient, si l'expérimentation se montre concluante, être pérennisés «en concertation avec les habitants» comme le souligne le fascicule distribué aux riverains. Une consultation publique est ouverte sur le site internet Paris.fr jusqu'au 29 novembre.

Mais ce nouveau sens de circulation sur cet axe déjà fortement sujet aux embouteillages suscite la colère de certains riverains automobilistes. D'autant qu'un affaissement de la chaussée au niveau du boulevard de la Chapelle en janvier dernier avait provoqué d'énormes bouchons pendant plusieurs mois au niveau du carrefour Marx Dormoy.

