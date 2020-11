Un retraité réalise une maquette du Palais Princier de Monaco avec 32.500 allumettes

Un retraité français résident à Monaco à réalisé la maquette du Palais Princier à l’aide de 32.500 allumettes et 200 tubes de colle.

C’est le fruit de quatre années de travail. À 68 ans, Gérard Guttin vient d’achever son œuvre qu’il expose fièrement sur la table du salon de son appartement de Monaco. En effet, ce retraité passionné de modélisme a réalisé une maquette du palais princier en allumettes. En tout, il lui en aura fallu 32.500. Sans compter les 200 tubes de colle utilisés pour parvenir à ses fins.

«Depuis que le projet est terminé, je n’arrête pas de recevoir des messages de félicitations, explique ce Français qui a vécu toute sa vie en principauté. Une dame m’a même dit que j’étais un bel exemple pour la jeunesse. Ça fait vraiment plaisir. Je ne m’attendais pas à autant de réactions positives». Galerie Hercule, chapelle, grande façade, nouvelle aile, fenêtres... Rien ne manque. Gérard a même poussé le souci du détail jusqu’à installer les arbres identiques à ceux de l’illustre palais où la relève de la garde attire chaque jour les touristes du monde entier.

UN CONFINEMENT À L’OUVRAGE

Pour ce fils de carabinier du prince, le choix de réaliser une reproduction du plus emblématique des bâtiments monégasques s’est imposé comme une évidence. «J’ai vécu les 22 premières années de ma vie juste en face, raconte cet ancien employé de la sécurité sociale monégasque. Comme beaucoup de monde, j’ai besoin de m’occuper l’esprit avec des passions envahissantes pour ne pas tourner en rond. C’est pour cela que je me suis lancé dans ce projet un peu fou». Et du temps, Gérard n’en a pas manqué en 2020. Les 90 jours de confinement auxquels les habitants de la principauté ont été soumis, au printemps dernier, lui ont permis d'avancer et de terminer sa maquette géante. Et durant cette période de travail intense, son épouse Jocelyne a aussi mis la main à la pâte. «C’est moi qui allait acheter les allumettes au bureau de tabac, raconte-t-elle. Au bout d’un moment, le patron n’a pas pu s'empêcher de me demander ce que je pouvais bien fabriquer avec toutes ces allumettes !».

Une œuvre pour un projet solidaire?

Maintenant, Gérard aimerait bien que son œuvre serve à quelque chose. «L’idéal, ce serait qu’elle soit vendue pour la bonne cause lors d’une vente aux enchères caritative, explique-t-il. Mais j’aimerais beaucoup qu’elle puisse rester à Monaco». Amoureux de la principauté, Gérard Guttin s’est pris au jeu. Et il déborde de projet. Maintenant, il aimerait réaliser le mythique Musée Océanographique. Toujours en allumettes. Un projet qui lui réserve des centaines d’heures de travail en perspective. Mais quand on aime...