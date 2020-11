Confinement : très remonté, un restaurateur breton filme la file d’attente d'un McDonald's et fait le buzz

Les temps sont difficiles pour les commerçants, qui ont dû fermer leurs portes à cause du confinement. Vendredi 6 novembre dernier, un restaurateur du Morbihan a tenu à filmer la file d’attente du McDonald's près de chez lui. Il dénonce le comportement des consommateurs, qui privilégient les grandes enseignes plutôt que les petits restaurateurs.

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Laurent Gaurion, qui tient un restaurant à Pontivy en Bretagne, s’est désolé de voir les clients faire la queue au Drive du McDonald’s plutôt que de venir chercher des plats à emporter chez les petits restaurateurs des alentours. Selon lui, la concurrence des grandes enseignes est trop importante pour que les petits commerces puissent s’en sortir. Or son coup de gueule n’a pas été vain, puisqu’il a été vu plus de 280.000 fois sur le réseau social.

«Les gens n’ont rien compris, ils n’ont absolument rien compris», dénonce-t-il. «On se retrouve dans une galère monstrueuse. (…) Moi ce soir, j’ai dû faire quatre commandes à emporter. Les gens n’ont toujours rien compris, on finira toujours dans la grande distribution», s’emporte-t-il. «Ça me débecte.»

Dépité, il se demande même s’il ne va pas tout simplement arrêter de faire de la vente à emporter, qui lui coûte plus que ça ne lui rapporte.

Face au succès de sa vidéo, le restaurateur s’est exprimé auprès de Ouest-France : «C’était un petit coup de gueule pour que les gens s’aperçoivent qu’on a besoin d’argent et de soutien. Je n’ai rien contre McDo. J’ai des enfants, j’y vais. Mais nous aussi, on a besoin de travailler et on ne travaille pas assez», explique-t-il au journal.

Cet appel au public, il affirme l’avoir lancé au nom de tous les restaurateurs, et de tous les commerces indépendants, qui souffrent des conséquences de la crise sanitaire : «Tous les petits, les PME, nous représentons beaucoup sur toute la France. Nous contribuons à la survie du pays et on nous oublie un peu.»

Avec l’audience réalisée par sa vidéo, il espère avoir réussi à sensibiliser quelques personnes à sa cause, et convaincu les Français de se diriger vers les commerces de proximité.