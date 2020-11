Julien Bayou et les écologistes lancent un appel à témoins sur l'état des lycées d'Ile-de-France

Chauffage hors de fonction, toilettes inutilisables, salles insalubres... En pleine crise sanitaire, le secrétaire nationale d'EELV Julien Bayou et les écologistes lancent ce mardi 10 novembre un appel à contribution pour alerter sur les dysfonctionnements dans les lycées de la région parisienne, révèle CNews.

Les élèves, enseignants, proviseurs ou encore élus franciliens peuvent désormais envoyer leurs témoignages, leurs photos et leurs vidéos sur un numéro WhatsApp dédié, le 07 56 81 81 50. Cet appel à contribution est accompagné d'une vidéo, et diffusé sur les réseaux sociaux sous le hashtag «paye ton lycée» :

Cette initiative vise deux objectifs, nous a confié Julien Bayou, secrétaire national d'EELV et candidat vert aux régionales en Ile-de-France. D'une part, il entend «mettre le conseil régional et la présidente Valérie Pécresse, qui gère ces établissements, devant leurs responsabilités». Selon lui, «des alertes sont fréquemment lancées mais la région se contente de répondre que "le problème est en cours de traitement". Il faut sortir du déni».

D'autre part, l'écologiste veut s'appuyer sur ces signalements pour établir «une cartographie des choses à améliorer dans les lycées de la région». Celle-ci lui servirait pour «lancer un plan d'action» s'il est élu président de la région, a-t-il détaillé ce mardi en marge d'une manifestation de professeurs devant le ministère de l'Education Nationale, qui réclament une amélioration du protocole sanitaire contre le coronavirus.

Des besoins d'agents et de bâtiments modulaires

Plus largement, Julien Bayou s'en est pris à la politique éducative menée par Valérie Pécresse, la présidente (Libres!, ex-LR) d'Ile-de-France. Il a notamment taclé «la baisse de 10 % depuis 5 ans des dotations de fonctionnement des lycées publics». L'écologiste juge également «trop tardif» le plan régional lancé le 6 novembre pour assurer la continuité pédagogique.

Pour faire face aux difficultés causées par le Covid, le secrétaire national d'EELV demande l'installation de «bâtiments modulaires», pour faciliter les cours en demi-groupes. Il appelle aussi à «recruter en urgence des agents» afin d'assurer le fonctionnement des cantines et la désinfection des salles. Il s'appuie notamment sur un chiffrage de la CGT, qui dénombre «900 postes vacants» à cause des arrêts de travail. Valérie Pécresse vient de donner l'autorisation aux établissements de recourir à l'intérim pour les remplacer, estimant à «700 agents» les besoins «d'ici à Noël».

A plus long terme, s'il devient président de région, Julien Bayou souhaite débloquer «1 milliard d'euros par an, soit 5 milliards au total sur le mandat» pour mettre en place un plan «climat-compatible» de rénovation thermique des lycées franciliens. De nouveaux établissements verraient aussi le jour, par exemple «à Cergy ou Massy». Le tout, en favorisant des entreprises de construction «locales et petites», pour soutenir la relocalisation de l'économie.