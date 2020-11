Reconfinement : la pollution baisse beaucoup moins qu'en mars en région parisienne

La diminution de la pollution depuis le début de ce deuxième confinement en région parisienne est bien moins marquée qu'au mois de mars, révèle ce mardi 10 novembre Airparif, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air. Un signe que les Franciliens continuent à se déplacer massivement.

Depuis le 29 octobre, les émissions d'oxydes d'azote (NOx), de particules fines PM10 et de dioxyde de carbone (CO2) sont en baisse de 20 %. Un niveau très éloigné de la chute de 70 % enregistrée lors du premier confinement, selon un communiqué publié par Airparif ce mardi.

Or, ces émissions de produits toxiques proviennent directement du trafic routier. «Les concentrations [de polluants] relevées à proximité des axes routiers ont peu diminué», confirme l'institution. A nouveau, en mars, la qualité près des routes était similaire à celle «observée habituellement dans les parcs et jardins».

Constat aggravé sur l'axe routier le plus fréquenté d'Europe, le périphérique. «Les concentrations y sont très peu impactées lors des premiers jours du second confinement», note Airparif. Ainsi, les émissions de NOx et de particules sont à 85 % de leur niveau habituel.

Ce phénomène se retrouve également sur les outils de mesure de déplacement, comme sur le site Sytadin, baromètre du trafic en Ile-de-France. Ce mardi, le pic de circulation à l'heure de pointe matinale a atteint un niveau considéré comme «habituel» :

L'application de guidage Waze, elle, avait noté une diminution de 38 % de la circulation à Paris le 30 octobre, au lendemain du début du confinement. Contre 79 % au moment de celui de mars. Une tendance qui s'est maintenu sur les routes dans la semaine du 2 au 6 novembre, avant une nette baisse pour le week-end :

Airparif a prévu de suivre avec attention l'évolution de la qualité de l'air dans les prochaines semaines, pour voir si les comportements des Franciliens évoluent après les premiers jours d'un «confinement allégé». Un éventuel durcissement des restrictions pourrait également avoir des effets sur la pollution.

Une amélioration serait en effet d'autant plus salutaire qu'un lien clair est établi entre mortalité causée par le coronavirus et la qualité de l'air. La pollution a en effet contribué à 18 % des décès dus au Covid-19 en France, selon une étude publiée fin octobre par la revue médicale Cardiovascular Research.