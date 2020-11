Coronavirus : le maire de Nice Christian Estrosi demande l'instauration d'un couvre-feu

Le maire de Nice Christian Estrosi veut dès à présent serrer la vis afin de sortir du confinement pour les fêtes de fin d’année. Lors d’une conférence de presse virtuelle tenue ce mercredi après-midi, il a demandé au gouvernement d’instaurer un couvre-feu entre 20h et 6h dans sa ville.

« Je souhaite naturellement que notre activité économique puisse redémarrer au moment des fêtes, a expliqué Christian Estrosi. Mais pour cela, ce n’est pas le moment de se relâcher (…). J’en appelle une fois de plus à la responsabilité de chacun et au respect des gestes barrières (…) C’est pourquoi je demande au Gouvernement la mise en place d’un couvre-feu, de 20h à 6h. Le soir, il y a des gens qui sortent et qui s’invitent les uns les autres. Toutes les données nous confirment que c’est à ce moment-là que le virus circule ».

En outre, Christian Estrosi compte faire preuve d’une grande sévérité contre les abus. Au Nord de la ville, en effet, dans le quartier de la Libération, certains commerçants serviraient à boire à leurs clients en toute illégalité. C’est pourquoi un périmètre spécifique sera mis en place par la police municipale autour du marché pour s’assurer « que la jauge maximale n’est pas dépassée. »

Plus de 1400 procès verbaux dressés

Pour s’assurer du respect du port du masque et des règles de circulation liées au confinement, les policiers municipaux niçois traquent sans relâche les contrevenants.

« Notre Police Municipale, sous l’autorité du premier adjoint Anthony Borré, fait un travail exceptionnel, estime Christian Estrosi. Depuis le mois dernier, ce sont 1406 PV de 135 euros qui ont été dressés. Il y en a eu 890 ce mois-ci. Mais je relève une cruelle absence de la Police Nationale. Dimanche soir je veux un bilan de l’État et de ce qu’aura fait la Police nationale et je donnerai celui que nous aurons effectué avec la Police municipale. En retour, le Préfet a pris des engagements très clairs avec moi. Nous allons voir ce qu’il en est et je ne doute pas que des initiatives seront prises ».

Dans les prochains jours, les chaises bleues et les bancs de la Promenade des Anglais seront également retirés afin d’éviter les regroupements.

Les opérations chirurgicales vitales maintenues

Lors de la conférence de presse, Christian Estrosi a demandé au responsable de l’ARS dans les Alpes-Maritimes d’apporter des précisions quant aux déprogrammations d’interventions chirurgicales non urgentes imposées par l’agence régionale de santé aux hôpitaux de la région.

L’objectif de l’élu était de dissiper des rumeurs selon lesquelles des opérations vitales pourraient être reportées. « Contrairement à ce qui a été fait en mars, avril et mai derniers, il s’agit aujourd’hui d’une déprogrammation qui ne vise bien évidemment pas les activités de soins urgents, a expliqué Alexandre Romain. Cela ne concerne bien évidemment pas les maladies chroniques, la cancérologie, les prélèvements en vue de greffe, par exemple».