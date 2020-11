DIRECT - Coronavirus : hausse brutale et inexpliquée des contaminations en Savoie

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

8h30

Les médecins généralistes en flux tendu

Malades en nombre, gestion chronophage des cas contacts et arrivée des pathologies hivernales: la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 pèse lourd sur le quotidien des médecins généralistes qui travaillent en flux tendu.

Déjà début septembre, Michaël Rochoy, généraliste à Outreau (Pas-de-Calais) enregistrait une hausse de son activité de 30% par rapport à l'année précédente. Et "depuis 2 semaines", il fait face à "une nette accélération du nombre de cas positifs et de cas contacts". "Les chiffres qui défilent de journée en journée sont essentiellement centrés sur la médecine hospitalière, la pointe de la pyramide", regrette Jean-Paul Ortiz, numéro un de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). "Mais les médecins libéraux ont vu dans leurs cabinets des dizaines et des dizaines de milliers de patients suspects Covid", soulignait-il mardi au cours d'une visioconférence de presse, se disant "inquiet de la tournure des événements".

Aux malades du Covid-19 de plus en plus nombreux s'ajoute la gestion des cas contacts: "actuellement, c'est ce qui me prend le plus de temps", note Michaël Rochoy. "Je peux avoir jusqu'à 5 à 10 appels de personnes me demandant +j'ai été contact, qu'est ce que je dois faire ?+". Délivrance d'arrêt maladie en ligne, prescriptions, consignes ... les actes s'enchainent. Auxquels s'ajoutent les bases de données médicales spécial Covid à remplir, notamment pour les médecins qui se chargent des test antigéniques. "C'est un temps administratif qui est énorme. Honnêtement, ça double le temps de consultation", juge Margot Bayart, médecin généraliste au sein d'une maison de santé de la commune rurale de Réalmont, dans le Tarn.

Or cette fois, la vague de contaminations s'ajoute aux pathologies hivernales, avec leur lot de gastro-entérites et bientôt de grippes. Sans oublier les patients chroniques. Avec un impératif: "ne pas passer à côté des pyélonéphrites, les infections urinaires qui tournent mal, des méningites, des tentatives de suicide ...", qui engorgeraient encore davantage les hôpitaux si elles n'étaient pas prises à temps, explique Margot Bayart. L'impact de la baisse de prise en charge des malades lors de la première vague s'est avéré important, incitant les organismes de santé à régulièrement rappeler que la situation épidémique ne devait pas empêcher les personnes de se soigner, d'aller voir leur médecin.

8h

Hausse inexpliquée des cas de contaminations en Savoie

La Savoie est devenue cette semaine le département le plus touché par le Covid-19 en France: cet afflux brutal de malades dans les hôpitaux reste inexpliqué mais engendre une mobilisation générale des structures de santé du territoire pour faire face.

Avec 1.167 cas positifs pour 100.000 habitants, la Savoie présente une incidence du coronavirus 2,5 fois plus élevée que la moyenne nationale. Alors que la deuxième vague n'a pas atteint son pic, 448 malades y sont hospitalisés pour covid, contre 127 au plus fort de la première vague. Et 127 morts sont déjà à déplorer à l'hôpital contre 68 au printemps, ainsi que 32 en Ehpad contre 31. "On est en tête du hit-parade et on aimerait bien avoir une explication rationnelle et évidente", soupire le Dr Olivier Rogeaux, infectiologue au Centre hospitalier Métropole Savoie (CHMS, Chambéry et Aix-les-Bains).

Car lors de la première vague, la Savoie avait été peu impactée. "On a une population semi-rurale; nos plus de 65 ans sont plutôt en bonne forme et par rapport à l'Alsace qui avait été touchée de plein fouet, on a moins d'obèses, de diabétiques, d'hyper-tendus", se souvient le Dr Emmanuel Forestier, chef du service infectiologie au CHMS. Depuis "notre population n'a pas changé", souligne à l'AFP le praticien, perplexe.

Le tourisme et les vacanciers estivaux ont été mis hors de cause car la situation est restée calme jusqu'à la mi-septembre. Et les stations de ski n'ont pas encore ouvert. Alors les infectiologues avancent un faisceau d'indices: un "effet région" car le virus circule fort en Auvergne-Rhône-Alpes. Le département est aussi proche du canton de Genève où le taux d'incidence atteint plus de 2.000 cas pour 100.000 habitants. D'ailleurs, la Haute-Savoie, directement limitrophe de la Suisse, talonne la Savoie en haut du classement (1.146 cas pour 100.000 habitants).