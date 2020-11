Hommage : Emmanuel Macron écrit au Général de Gaulle... avec une faute de conjugaison

Un hommage qui ne sera pas passé inaperçu. Emmanuel Macron a écrit, le 9 novembre dernier, un court texte pour honorer la mémoire du Général de Gaulle. Sauf qu’une erreur de conjugaison s’est glissée dans son mot.

Le texte incriminé a été rédigé dans le livre d’or de la demeure des De Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises.

«Cinquante ans plus tard, le souvenir vivace du Général de Gaulle demeure une source d’inspiration pour notre Nation, notre République. Puissions nous trouver en ces lieux, en ses choix, les traces qui nous permettrons (sic) de bâtir notre action pour la France. En fidélité», a ainsi écrit le président.

"Les traces qui nous permettrons"...



Emmanuel Macron, président de la République française



9 novembre 2020 pic.twitter.com/jENbhceELw — René Chiche (@rene_chiche) November 9, 2020

Faute d'accord

Une relecture aurait été nécessaire pour éviter une petit coquille - il manque le tiret entre «puissions» et «nous» - et surtout une faute d’accord. Emmanuel Macron aurait dû en effet écrire : «nous permettront» puisque le verbe s’accorde ici avec «les traces » et non avec le pronom «nous».

Si l’erreur est humaine, surtout en matière de grammaire française, de nombreux internautes n’ont pas manqué de souligner la faute du chef de l’Etat et de l’utiliser pour critiquer son action.

