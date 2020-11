La pauvreté frappe davantage la Côte d’Azur que le reste du pays, selon le Secours Catholique

La misère serait-elle moins pénible au soleil? Pas vraiment si l’on en croit les bénévoles du Secours Catholique dans les Alpes-Maritimes. Alors que l’association publie ce jeudi son dernier rapport statistique sur la pauvreté, en France, celle-ci s’est encore aggravée sur la Côte d’Azur.

«Au niveau national, environ 60% des gens qui poussent la porte de l’association n’avaient jusqu’ici jamais eu recours à la solidarité et aux services sociaux. Dans les Alpes-Maritimes, ce chiffre atteint 85% », explique Jean-Luc Nani, son président départemental.

Des indépendants en grande précarité

Parmi ces Azuréens sous le seuil de pauvreté, on retrouve désormais des travailleurs indépendants ou des commerçants frappés de plein fouet par la crise sanitaire et économique due au confinement du printemps dernier.

La plupart du temps, les bénévoles du Secours Catholique leur apportent une aide alimentaire. Alors qu’au niveau national, une personne précaire sur deux en bénéficie, cette proportion s’élève à 71% dans les Alpes-Maritimes. « Nous ne donnons pas directement de la nourriture, précise Jean-Luc Nani. Nous préférons leur offrir des chèques-services. Cela leur permet de payer leur alimentation aux supermarchés. C’est une façon plus digne d’apporter notre aide».

Durant le premier confinement, ce sont 120.000 euros qui ont ainsi été distribués par le Secours Catholique dans les Alpes-Maritimes. Ici, l’endettement est également supérieur à la moyenne nationale. Les impayés notamment les loyers et les factures accumulés par les bénéficiaires de l’association sont de 916 euros, contre 750 euros en France.

La détresse des populations étrangères

Sur la Côte d’Azur, la pauvreté frappe beaucoup d’étrangers (67% contre 45% au niveau national), selon les chiffres du Secours Catholique. Un phénomène dû à la situation géographique frontalière des Alpes-Maritimes.

«De nombreux migrants d’Afrique et des pays de l’Est nous sollicitent, observe Jean-Luc Nani. Nous les aidons de manière inconditionnelle, quel que soit leur confession ou leur nationalité. Cela suppose que nous ayons des bénévoles capables de parler d’autres langues, comme l’Albanais ou le Lithuanien.

« Lors du premier confinement, plus de 1500 personnes issues de la communauté philippine se sont retrouvées en situation de grande détresse dévoile Jean-Luc Nani. Parmi eux, il y avait surtout des marins et des employés de maison qui n’étaient plus payés ».

L’association recherche toujours des bénévoles et des donateurs. Renseignements : Secours Catholique, 14 Avenue Durante, 06000 Nice 04 93 16 74 00 et http://secours-catholique.org