Sécurité routière : le nombre de morts en baisse de 22,6% en octobre

Le nombre de personnes tuées sur les routes de France métropolitaine en octobre est inférieur de 22,6% à celui d'octobre 2019, selon les chiffres de la sécurité routière publiés ce mercredi 11 novembre.

Au total, 199 personnes sont ainsi mortes en octobre, mois marqué par le retour du confinement en France, soit 58 de moins qu'en octobre 2019.

Parmi elles, 108 automobilistes, 32 usagers de deux roues motorisés, 7 cyclistes et 38 piétons.

Ces chiffres, note la sécurité routière, sont «bien inférieurs» à ceux observés lors des mois d'octobre de la décennie passée. La mortalité des personnes âgées de plus de 65 ans, avec 59 personnes tuées, est ainsi «parmi les plus basses de ces dix dernières années».

Pas de baisse de la mortalité chez les jeunes

En revanche, «la mortalité des jeunes de 18-24 ans est stable avec 36 tués».

«Les déplacements du mois d’octobre 2020 ont été impactés par les conséquences de la crise sanitaire Covid-19, singulièrement la mise en place de deux périodes de couvre-feu nocturne : la première à partir du samedi 17 octobre dans huit départements et huit métropoles, et la seconde à partir du samedi 24 octobre dans 38 nouveaux départements et en Polynésie française (soit 46 millions de Français concernés)», souligne le rapport.

En Outre-Mer, les forces de l'ordre ont recensé 241 accidents corporels, et 19 décès, soit 4 de moins qu’en octobre 2019.