Une startup niçoise propose à des automobilistes d’accoler des stickers publicitaires sur leur véhicule en échange de bons d’achats

Et si conduire vous rapportait au lieu de vous coûter ? C’est l’idée développée par quatre Niçois à l’origine de l’application Blik.

Disponible sur les plateformes de téléchargement pour smartphones IOS et Android, celle-ci permet aux automobilistes de participer à des campagnes publicitaires en faisant poser par des professionnels des stickers sur leur véhicule. En échange, les conducteurs perçoivent des bons d’achats d’annonceurs comme Leclerc ou Amazon, pouvant aller de 100 à 150 euros par mois.

Trente véhicules déjà en circulation

En tout, une trentaine de véhicules publicitaires circulent sur la Côte d’Azur. Une possibilité ouverte au plus grand nombre. « Il n’y a pas un type de voiture en particulier, explique Kévin Mizeron, l’un des fondateurs de Blik. Il faut juste que le véhicule soit muni de cinq portes et qu’il soit récent et en bon état ».

Les automobilistes ont également la possibilité de choisir les campagnes publicitaires auxquelles ils souhaitent participer. Pour cette startup Niçoise, les perspectives de développement sont immenses, puisque rien qu’en France, 34 millions d’automobilistes peuvent potentiellement affichés de la publicité sur leur véhicule.

Plus d’informations : blik.co.