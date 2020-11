Coronavirus : «Hold-up», un documentaire complotiste fait le buzz sur les réseaux sociaux

Seulement quelques heures après sa sortie, le documentaire controversé «Hold-up» enflamme la toile.

Et pour cause : le film de Pierre Barnérias entend dénoncer «les erreurs commises par les plus hautes instances publiques» dans la gestion de la crise sanitaire.

Le thème prête déjà à polémique. Mais le ton de ce documentaire, financé via la plateforme participative Ulule et sorti le 11 novembre sur des plateformes payantes, n'arrange rien.

Taxé de conspirationnisme

«Hold-up» dure un peu moins de trois heures. Les intervenants, à la mine très grave, se succèdent sur fond noir et musique angoissante. Le documentaire fustige le port du masque, remet en cause «l'apparition» du virus à Wuhan et affirme que le nombre de cas de Covid est surestimé, en raison du nombre «très important» de faux positifs.

La sociologue Monique Pinçon-Charlot compare même le coronavirus à un «holocauste» qui va «éliminer la partie la plus pauvre de l'humanité, parce que les riches n'en ont plus besoin».

Le film a donc largement été taxé de conspirationniste. Enfin, seulement pour une partie d'Internet. Car d'autres affirment que «Hold-up» vise juste.

Débats houleux sur Internet

L'actrice Sophie Marceau a par exemple fait la promotion du film dans un post Instagram.

La publication a aussitôt récolté des milliers de commentaires, entre «Merci de donner de la visibilité à ce reportage <3 »et «Un documentaire dangereux, attention aux complotistes !!»

Sur Twitter aussi, le débat fait rage. Des internautes louent la clairvoyance du documentaire...

#Holdup



La force de nos gouvernements aujourd'hui est de faire passer pour complotiste toutes personnes qui s'interrogent sur le bien-fondé du discours officiel... Avec pour seul objectif le discrédit de toutes autres versions.





FRANCHEMENT FLIPPANT !!!!! pic.twitter.com/tT0zULRvfW — Stan (@Stan84566868) November 12, 2020

Moi qui suis initiée aux magouilles de nos dirigeants, qui crois profondément à la corruption de nos pseudos élites et à leur projet mortifère, le fameux RESET mondial, je suis sortie ABASOURDIE du film #HoldUp. Tout le monde devrait le voir! Le passer dans les écoles! #COVID19 pic.twitter.com/7xr4trn5U9 — Adina de Souzy (@AdeSouzy) November 11, 2020

... Tandis que d'autres ont fait part de leurs (grosses) réserves.

En gros, si j'ai bien compris le film Bill Gates essaie de tuer la moitié de l'humanité avec un virus qui ne tue personne, pas très doué Bill Gates. Même Nicolas Bedos fait des scénarios plus cohérents.#Holdup — Ceci est mon tweet (@ceciestmontweet) November 12, 2020

Pourquoi se faire chier à travailler quand on peut faire un documentaire complotiste et se faire un max de thune.





Il est là le vrai #Holdup. pic.twitter.com/ph8XXzGvsF — Aaron Lancient (@AaronLancient) November 12, 2020

Quant à la production de «Hold-up», elle affirme être victime de censure et simplement relayer un avis divergent.