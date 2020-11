«On découpe comme Samuel Paty, sans empathie» : un rappeur provoque un tollé

Un rappeur dénommé «Maka» a créé la stupéfaction et déclenché une retentissante polémique qui peinait à retomber ce jeudi 12 novembre. Et pour cause : dans l'un de ses morceaux, il fait référence à la décapitation de Samuel Paty, et est allé jusqu'à baptiser la chanson du nom du professeur d'histoire-géographie assassiné.

Sur cette vidéo, postée sur plusieurs plates-formes dont YouTube et supprimée depuis, on peut également voir le rappeur se mettre en scène armé d'une machette, et l'entendre scander frénétiquement «on découpe comme Samuel Paty, sans empathie».

Derrière lui, des images d'une voiture en feu, ou encore de figurants masqués et armés de divers objets tranchants.

Après la controverse entourant Nick Conrad, un autre rappeur condamné à 5.000 euros d'amende pour provocation au crime avec son titre PLB (Pendez les blancs), beaucoup d'internautes, très choqués, y ont vu une nouvelle incitation à la violence et un nouveau seuil franchi dans l'horreur.

« On découpe comme #SamuelPaty, sans empathie... »



Paroles du rappeur #racaille #Maka.



Où sont passés les « progressistes » antinationaux qui nous gouvernent ?



Ben occupés à poser un genou à terre en mémoire de #GeorgeFloyd et à décréter des cérémonies d’hommage à #AdamaTraore... pic.twitter.com/eJVSeRB32v — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) November 10, 2020

Sur Twitter, d'autres encore y ont vu «des excuses pour le terrorisme» et on appelé les autorités à répondre aux «menaces terroristes».

Un avertissement en début de clip qui pourrait ne pas suffire

Dans ses différentes versions, la chanson incriminée est pourtant précédée d'un encart (absent de YouTube toutefois, NDLR), sur lequel est rédigé à l'attention du téléspectateur l'avertissement suivant : «Ceci n'est pas une incitation à la haine, mais l'illustration de la nature humaine. Qu'à cela ne tienne, ne prenez pas pour argent comptant ce qui est dit. Rien ne nous oppose».

"On découpe comme #SamuelPaty, sans empathie": ce rap de cité en dit long sur la mentalité qui règne dans certaines banlieues...





Et on nous bassine à longueur de journées avec le "vivre-ensemble" ??





Ce type doit être LOURDEMENT condamné ! pic.twitter.com/N4uX0GVCjw — Nicolas Meizonnet (@NMeizonnet) November 9, 2020

Une précaution qui pour beaucoup est apparue comme une tentative vaine d'apaisement et qui, au regard de la vague d'indignation soulevée, pourrait ne pas éviter à Maka quelques ennuis judicaires.

Le député RN du Gard, Nicolas Meizonnet, a notamment appelé à ce que des sanctions exemplaires soient prises à son encontre.