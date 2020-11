DIRECT - Coronavirus : le confinement prolongé «au moins pour les 15 prochains jours», annonce Jean Castex

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum. Durant sa conférence de presse de ce jeudi 12 novembre, Jean Castex a annoncé que le confinement est prolongé «au moins pour les 15 prochains jours».

19h01

"Il est un peu tôt pour répondre à la question [des billets de train pour les vacances de Noël]", indique Jean Castex. La réponse dépendra de l'évolution de l'épidémie.

18h54

"Plus que jamais je vous invite à respecter scrupuleusement les règles du confinement", martèle Jean Castex.

18h52

Concernant les loyers des commerces, "nous mettrons en place dans le budget 2021, un crédit d'impôt de 50% du montant des loyers pour tous les bailleurs qui renoncent aux loyers du mois de novembre pour les entreprises qui ont jusqu'à 250 salariés et qui sont fermées", annonce Bruno Le Maire.

18h50

"Les commerces fermés administrativement ont droit à une aide jusqu'à 10.000 euros, l'activité partielle, l'exonération des charges sociales", rappelle Bruno Le Maire.

18h43

"Le télétravail 5 jours sur 5 représente un véritable effort pour les salariés qui souffrent parfois d'isolement", poursuit Elisabeth Borne. "Quatre salariés sur 10 qui ont télétravaillé la semaine dernière disent se sentir isolés."

Pour aider les salariés qui en ressentent le besoin, une ligne d'écoute a été ouverte : 0.800.13.00.00.

18h42

"Une majorité de ceux qui peuvent télétravailler l'ont fait, davantage que la semaine précédente", indique la ministre du Travail, Elisabeth Borne.

18h37

"Le protocole s'est appliqué du 1er septembre au 16 octobre et a permis le retour en classe de pratiquement tous les élèves, de l'école au lycée", affirme Jean-Michel Blanquer.

18h35

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer prend la parole. Il assure que "nous réussissons à traverser l'épidémie en assurant la continuité des apprentissages".

18h32

"Dans les prochains jours, nous seront amenés à présenter des protocoles dans la réalisation de dépistage en entreprise", précise Olivier Véran, à propos des tests antigéniques.

Olivier Véran annonce des protocoles pour organiser des campagnes de dépistage en entreprise pic.twitter.com/4nIIt6DX2H — CNEWS (@CNEWS) November 12, 2020

18h30

Rappelant que 2,2 millions de tests PCR sont réalisés chaque semaine, Olivier Véran précise que "La France reste le pays d'Europe qui teste le plus, avec l'Angleterre et l'Allemagne".

18h27

Les frais de transport et d'hébergement d'un accompagnant d'un patient transféré seront mis en place, souligne Olivier Véran.

18h25

"Nous ne sommes pas encore au pic mais nous pourrions l'atteindre dans les prochains jours", annonce Olivier Véran.

18h23

Près de 1.600 étudiants seraient recrutés, de novembre à janvier, pour accompagner dans les universités "les étudiants de première année" et les étudiants "les plus en difficulté". "Nous sommes attentifs à la situation d'isolement des plus jeunes et en partie des étudiants dont les établissements n'assument plus leurs enseignement qu'à distance", a dit le Premier ministre, précisant que dans les prochains jours chacune des 800 cités universitaires disposeraient de deux référents étudiants pour "renforcer le travail des Crous".

18h22

"Il ne serait pas raisonnable d'espérer passer de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre", met en garde Jean Castex, à propos des fêtes de fin d'année. "Notre objectif est bien de pouvoir" rouvrir les commerces avant les fêtes de fin d'année, ajoute Jean Castex.

Jean Castex : "Notre objectif est bien de pouvoir" rouvrir les commerces avant les fêtes de fin d'année pic.twitter.com/DdF9VWCFw7 — CNEWS (@CNEWS) November 12, 2020

18h20

Si les chiffres de l'épidémie s'amélioraient, les bars, restaurants et salles de sport, seraient malgré tout exclus d'un éventuel nouvel allègement du confinement.

18h18

Jean Castex précise que dès la semaine prochaine, le nombre de patients Covid en réanimation pourrait diminuer. "Dès premières mesures d’allègement pourraient intervenir à compter du 1er décembre", si cela été confirmé. "Mais elles seraient limitées aux commerces."

18h17

Jean Castex indique qu'il a demandé à la ministre du Travail de proposer aux partenaires sociaux de reconduire le dispositif de droit à l'assurance chômage pour les chômeurs qui sont aujourd'hui en fin de droits, le temps du confinement.

18h16

"Dans les prochains jours, chacune des 800 cités universitaires de France, va disposer de deux référents étudiants, notamment pour accompagner les étudiants de première année ou en difficultés", annonce Jean Castex.

18h11

"Il serait irresponsable d'alléger ou de lever le dispositif", déclare Jean Castex. "Nous avons décidé de maintenir inchangées au moins pour les 15 prochains jours les règles du confinement." Les commerces fermés ne pourront donc pas rouvrir d'ici là. "Nous devons évidemment continuer à apporter un soutien économique massif à tous les commerces et toutes les entreprises qui ont été contraints de fermer", annonce Jean Castex.

Jean Castex : "Il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant" pic.twitter.com/VIcsR8P9pG — CNEWS (@CNEWS) November 12, 2020

18h03

"Au cours des deux derniers mois, nous avons connu plus de 10.000 décès supplémentaires (...) en France un décès sur quatre est dû à cette maladie aujourd'hui", rappelle Jean Castex, qui s'exprime actuellement.

17h43

Après la découverte d'une mutation potentiellement problématique du coronavirus chez les visons au Danemark, l'agence sanitaire européenne chargée des maladies a appelé jeudi à renforcer les tests autour des élevages.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui recouvre principalement les 27 pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni, a invité chaque nation à prendre des "mesures de prévention et de contrôle des infections pour les travailleurs des élevages de visons et les visiteurs".

16h16

Les groupes canadien Medicago et britannique GSK ont annoncé jeudi qu'ils allaient lancer des essais cliniques de phase 2 et 3 sur le candidat-vaccin contre le Covid-19 produit par la société biopharmaceutique québécoise.

Le candidat-vaccin, qui contiendra l'adjuvant à usage pandémique de GSK, sera testé sur 30.000 volontaires dans le monde lors des essais cliniques de phase 3, attendus avant la fin de l'année, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

16h10

Des associations ont protesté jeudi contre le décret sur les personnes vulnérables face au Covid-19 paru mercredi au Journal officiel (JO), en dénonçant "un recul inacceptable pour la protection des travailleurs à risque" et "un simulacre de concertation".

Jugeant que le gouvernement "méprise" le "droit à la santé et à la vie des plus vulnérables", l'association Renaloo, qui représente les dialysés et insuffisants rénaux, a même décidé d'attaquer "immédiatement ce décret en référé auprès du Conseil d'État".

12h52

Plusieurs responsables politiques de la majorité ont condamné jeudi la "propagande complotiste" du documentaire "Hold-Up", qui entend mettre en cause "l'entreprise de manipulation globale" entourant la pandémie de Covid-19.

"Ce n'est pas un docu, ce n'est pas du journalisme, c'est une propagande complotiste à budget blockbuster. Honteusement cautionné par quelques politiques en errance", dénonce la présidente déléguée des députés LREM Coralie Dubost, sur Twitter.

Selon sa collègue "marcheuse" Laetitia Avia, le film reprend "fake news sur fake news. Hallucinant. On pourrait en rire si la situation n'était pas aussi grave".

11h24

Le défenseur croate Domagoj Vida, qui a disputé mercredi soir la première mi-temps d'un match amical contre la Turquie, a été informé au cours de la rencontre qu'il avait été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la Fédération croate de football.

10h39

L'Allemagne, qui a fermé pour un mois ses bars, restaurants et de nombreux équipements collectifs, connaît de "premiers signes" d'amélioration de la courbe des infections au nouveau coronavirus, a indiqué jeudi l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

10h33

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a indiqué jeudi que "40% des agents de l'État, hors éducation nationale" exercent actuellement en télétravail, soit une progression de "12 points" par rapport à la semaine dernière.

"Aujourd'hui, 40% des agents de l'État, hors éducation nationale, télétravaillent. C'est 12 points de plus que la semaine dernière", a déclaré Mme de Montchalin sur Sud Radio.

09h22

Plus de 500 millions de dollars devraient être promis jeudi pour un dispositif visant à assurer à tous les pays un accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre le Covid-19, ont annoncé les organisateurs du Forum de la Paix.

Le troisième Forum de la Paix, qui se tient jeudi et vendredi à Paris, est consacré au monde de l'après Covid-19 et aux façons de sortir de la pandémie. Il intervient alors que le nombre de cas explose dans le monde, mais également quelques jours après l'annonce d'essais encourageants d'un vaccin par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech.

6H44

Plus de la moitié des Français ont transgressé au moins une fois les règles du confinement, utilisant l'attestation de déplacement à d'autres fins que celles indiquées ou en recevant de la famille ou des amis, selon un sondage paru jeudi.

Depuis le 30 octobre, annonce du second confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, 60% des personnes interrogées ont transgressé au moins une fois le confinement, selon cette enquête réalisée par l'Ifop pour consolab. Soit 27 points de plus que sur les six premières semaines du premier confinement.

6H42

Après une hausse très rapide du nombre de cas de coronavirus depuis plusieurs semaines aux Etats-Unis, les hôpitaux de plusieurs régions se retrouvent aujourd'hui de nouveau sous tension, forçant les autorités locales à prendre de nouvelles mesures pour tenter de faire face à l'épidémie. Les Américains redoutent aujourd'hui un scénario à l'européenne, alors que la moyenne des contaminations dépasse les 100.000 nouveaux cas chaque jour. Plus de 65.000 personnes malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisées sur le sol américain, selon le Covid Tracking Project, du jamais vu.

6H17

Deux semaines après le reconfinement des Français, Jean Castex promet un point jeudi sur la deuxième vague de coronavirus. Alors que le nombre de malades ne cesse d'augmenter, le Premier ministre risque de doucher les espoirs d'un assouplissement des restrictions. La conférence de presse du chef du gouvernement est prévue à 18h, après le rituel désormais hebdomadaire du conseil de défense, qui devrait rendre d'ultimes arbitrages dans la matinée.