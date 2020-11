DIRECT - Coronavirus : premiers signes d'amélioration en Allemagne

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum. Le Premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse ce jeudi 12 novembre, à 18h, après la tenue d'une réunion du conseil de défense et de sécurité. De nouvelles mesures sont à prévoir.

16h16

Les groupes canadien Medicago et britannique GSK ont annoncé jeudi qu'ils allaient lancer des essais cliniques de phase 2 et 3 sur le candidat-vaccin contre le Covid-19 produit par la société biopharmaceutique québécoise.

Le candidat-vaccin, qui contiendra l'adjuvant à usage pandémique de GSK, sera testé sur 30.000 volontaires dans le monde lors des essais cliniques de phase 3, attendus avant la fin de l'année, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

16h10

Des associations ont protesté jeudi contre le décret sur les personnes vulnérables face au Covid-19 paru mercredi au Journal officiel (JO), en dénonçant "un recul inacceptable pour la protection des travailleurs à risque" et "un simulacre de concertation".

Jugeant que le gouvernement "méprise" le "droit à la santé et à la vie des plus vulnérables", l'association Renaloo, qui représente les dialysés et insuffisants rénaux, a même décidé d'attaquer "immédiatement ce décret en référé auprès du Conseil d'État".

12h52

Plusieurs responsables politiques de la majorité ont condamné jeudi la "propagande complotiste" du documentaire "Hold-Up", qui entend mettre en cause "l'entreprise de manipulation globale" entourant la pandémie de Covid-19.

"Ce n'est pas un docu, ce n'est pas du journalisme, c'est une propagande complotiste à budget blockbuster. Honteusement cautionné par quelques politiques en errance", dénonce la présidente déléguée des députés LREM Coralie Dubost, sur Twitter.

Selon sa collègue "marcheuse" Laetitia Avia, le film reprend "fake news sur fake news. Hallucinant. On pourrait en rire si la situation n'était pas aussi grave".

11h24

Le défenseur croate Domagoj Vida, qui a disputé mercredi soir la première mi-temps d'un match amical contre la Turquie, a été informé au cours de la rencontre qu'il avait été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la Fédération croate de football.

10h39

L'Allemagne, qui a fermé pour un mois ses bars, restaurants et de nombreux équipements collectifs, connaît de "premiers signes" d'amélioration de la courbe des infections au nouveau coronavirus, a indiqué jeudi l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

10h33

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a indiqué jeudi que "40% des agents de l'État, hors éducation nationale" exercent actuellement en télétravail, soit une progression de "12 points" par rapport à la semaine dernière.

"Aujourd'hui, 40% des agents de l'État, hors éducation nationale, télétravaillent. C'est 12 points de plus que la semaine dernière", a déclaré Mme de Montchalin sur Sud Radio.

09h22

Plus de 500 millions de dollars devraient être promis jeudi pour un dispositif visant à assurer à tous les pays un accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre le Covid-19, ont annoncé les organisateurs du Forum de la Paix.

Le troisième Forum de la Paix, qui se tient jeudi et vendredi à Paris, est consacré au monde de l'après Covid-19 et aux façons de sortir de la pandémie. Il intervient alors que le nombre de cas explose dans le monde, mais également quelques jours après l'annonce d'essais encourageants d'un vaccin par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech.

6H44

Plus de la moitié des Français ont transgressé au moins une fois les règles du confinement, utilisant l'attestation de déplacement à d'autres fins que celles indiquées ou en recevant de la famille ou des amis, selon un sondage paru jeudi.

Depuis le 30 octobre, annonce du second confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, 60% des personnes interrogées ont transgressé au moins une fois le confinement, selon cette enquête réalisée par l'Ifop pour consolab. Soit 27 points de plus que sur les six premières semaines du premier confinement.

6H42

Après une hausse très rapide du nombre de cas de coronavirus depuis plusieurs semaines aux Etats-Unis, les hôpitaux de plusieurs régions se retrouvent aujourd'hui de nouveau sous tension, forçant les autorités locales à prendre de nouvelles mesures pour tenter de faire face à l'épidémie. Les Américains redoutent aujourd'hui un scénario à l'européenne, alors que la moyenne des contaminations dépasse les 100.000 nouveaux cas chaque jour. Plus de 65.000 personnes malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisées sur le sol américain, selon le Covid Tracking Project, du jamais vu.

6H17

Deux semaines après le reconfinement des Français, Jean Castex promet un point jeudi sur la deuxième vague de coronavirus. Alors que le nombre de malades ne cesse d'augmenter, le Premier ministre risque de doucher les espoirs d'un assouplissement des restrictions. La conférence de presse du chef du gouvernement est prévue à 18h, après le rituel désormais hebdomadaire du conseil de défense, qui devrait rendre d'ultimes arbitrages dans la matinée.