Le professeur Raoult accusé de charlatanisme par l'Ordre des médecins

L’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a décidé d’engager des poursuites contre le professeur Didier Raoult, l’accusant de charlatanisme et de donner de fausses informations à l’opinion publique.

Une décision prise alors que de nombreux signalements et une plainte ont été transmis à l’ordre départemental, révèle Le Parisien. Parmi eux, ceux d’un collectif de cinq médecins hospitaliers, avançant que son discours, qu’ils jugent surmédiatisé, «s’oppose aux données et résultats scientifiques». Ils l’accusent même d’être allé «jusqu’à prôner et prescrire des thérapeutiques et associations médicamenteuses non éprouvées, au minimum inefficaces, au pire dangereuses».

Didier Raoult aurait ainsi été convoqué le 6 octobre dernier, répondant à des questions pendant deux heures. Il a ensuite reçu un courrier, lundi 9 novembre, lui indiquant que «le conseil départemental a décidé de porter plainte» contre lui, indique le journal.

Son «obstination» mise en cause

L’hydroxychloroquine, qu’a continué à promouvoir et à utiliser le microbiologiste alors que «plusieurs études montraient (que ce traitement) ne marchait pas», selon la Société de pathologie infectieuse de langue française, est évidemment montrée du doigt.

Mais c’est surtout «l’obstination» et les discours du professeur qui sont mis en cause.

Il devrait ainsi comparaitre devant la chambre disciplinaire de l’ordre régional dans les prochains mois, risquant jusqu’à la radiation (ce que ne souhaite pas la Société de pathologie infectieuse de langue française, a-t-elle indiqué).

Son avocat l’a défendu , expliquant que son client «n’a mis personne en danger » et estimant que seule une relaxe est envisageable, «sous réserve que la chambre disciplinaire soit réellement impartiale».