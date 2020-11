Miss France 2021 : Qui est Lyna Boyer, Miss Réunion ?

Élue le 31 octobre dernier à Saint-Denis, Lyna Boyer représentera la Réunion lors de l’élection de Miss France, qui aura lieu le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou. Une deuxième chance pour elle, qui avait déjà participé à l’élection en 2017.

A l’époque, la candidate avait été sacrée première dauphine à l'élection régionale. Cette année, la réunionnaise compte bien remporter la couronne et devenir la prochaine Miss France. «C’est un rêve qui se réalise. Il y a trois ans, je m’étais présentée. C’était déjà très bien pour moi d’arriver première dauphine, et le fait de me représenter, de voir que ma persévérance et mon esprit de battante a payé, c’est vrai que je suis fière de moi», affirmait-elle à La 1ère, au lendemain de son élection.

Elle a d’ailleurs pour devise «reculer pour mieux sauter», selon Antenne Réunion. Une formule qui s’applique parfaitement à son parcours dans le concours de Miss jusqu’à présent.

Étudiante en bachelor de management, la jeune femme d’1,73 mètre devrait mettre ses études en pause pour se consacrer pleinement au concours de beauté. Elle souhaiterait à terme créer sa propre marque de vêtements pour travailler dans l'univers de la mode.

Engagée, Lyna Boyer sait déjà quelle cause elle soutiendra lors de la finale de Miss France en décembre : la lutte contre les violences faites aux femmes. «Je ferai tout pour aider au maximum les associations. Pas mal de choses ont déjà été mises en place. Je vais essayer humblement de véhiculer des messages en ce sens et aider chaque personne victime de cette situation», a-t-elle déclaré.