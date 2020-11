Paris : les livres des bibliothèques aussi disponibles en «click and collect»

Il n'y a pas que les librairies dans la vie, il y a les bibliothèques aussi. Même si ces établissements sont inaccessibles en raison du confinement, les Parisiens peuvent désormais emprunter des livres grâce au système «click and collect».

Concrètement, il faut d'abord se connecter à son «compte lecteur» dans la rubrique dédiée sur la page web des bibliothèques de Paris, ce qui permet d'accéder au catalogue. Il est ensuite possible d'emprunter jusqu'à 5 documents (livres, CD ou DVD) dans l'établissement de son choix. La ville conseille toutefois de «privilégier la bibliothèque la plus proche de chez vous». Pour l'instant, seules 23 d'entre elles offrent ce service de prêt-retour, sur les 72 que compte la capitale.

Une fois son choix effectué, la demande est traitée par les bibliothécaires «le lendemain», indique le site de la ville. Enfin, un mail de validation est envoyé, invitant à se rendre à l'accueil de l'établissement concerné pour retirer ses documents. Il est demandé de s'y rendre «seul et muni d'un sac», en plus de l'habituel respect des gestes barrières. Les restitutions se font obligatoirement dans l'établissement d'emprunt.

D'autres bibliothèques proposent un service similaire, mais en réservant par téléphone ou par mail directement auprès de l'établissement souhaité, en consultant leur catalogue sur Internet. Les demandes, aussi limitées à 5 éléments, doivent préciser le numéro de carte d'abonné, ainsi que le titre, l'auteur et la cote de chaque document. Les bibliothécaires répondent ensuite en proposant un créneau horaire de retrait.

Ces services sont toutefois réservés aux personnes disposant déjà d'un abonnement (qui a été prolongé de 4 mois en raison du confinement) aux bibliothèques de la capitale. Il est en effet impossible d'y souscrire actuellement, car la démarche doit se faire en physique dans les établissements.

En revanche, il est possible de s'inscrire sur Internet pour accéder aux ressources numériques de la ville de Paris. Celles-ci sont riches de plus de 20.000 livres numériques, cours de soutien scolaire, formations en ligne, documentaires ou même concerts de la Philharmonie filmés. Cette démarche inédite, mise en place lors du premier confinement, avait généré plus de 11.000 inscriptions et environ 93.000 emprunts dématérialisés, indique-t-on à l'hôtel de ville.