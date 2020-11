A Paris, plus de 126.000 logements sont des résidences secondaires

Peu le savent mais sur les 1,5 million de logements parisiens, 9 % sont des résidences secondaires. A qui appartiennent-elles ? Quel est le profil de leurs propriétaires ? L'Insee et l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) ont dressé leur portrait, dans une note diffusée ce jeudi 12 novembre.

La capitale recense un total de 126.000 résidences secondaires, dont 80.500 qui ne sont «exclusivement occupés que par leurs prioritaires», souligne la note de l'Apur. Leur part a considérablement augmenté ces 50 dernières années, passant de 2 % en 1968 à 9 % en 2017, et plus encore depuis 2012 avec le développement de la location meublée touristique.

Ces résidences secondaires sont le plus souvent «des appartements [...] plus petits en moyenne que l'ensemble des logements parisiens», souligne l'Apur. Des «pied-à-terre» pour des propriétaires «majoritairement âgés de 60 ans ou plus» et «disposant de revenus élevés». Mais pas que, puisque beaucoup sont des investissements locatifs pour des personnes qui n'en font pas pour autant leur résidence principale.

Trois catégories de propriétaires

Plus étonnant, la majorité de ces propriétaires possèdent également leur résidence principale en Ile-de-France, voire même dans Paris. De fait, 42,5 % d'entre eux sont en effet Franciliens à l'année. Les autres étant domiciliés dans d'autres régions française (38 %) ou à l'étranger (19,5 %).

Selon la note de l'Apur, ces trois catégories de propriétaires ont «des caractéristiques différentes». Si les propriétaires franciliens «sont plus jeunes et ont des biens plus petits», les propriétaires résidant ailleurs en France sont «plus âgés avec des biens plus grands» et ceux vivant à l'étranger «sont majoritairement européens, plus jeunes, avec des biens plus grands localisés essentiellement dans les arrondissements touristiques».

Des résidences secondaires concentrées

Autre fait marquant : la part des résidences secondaires dans le total des logements parisiens est en effet plus importante dans les quartiers de l'ouest et de l'hyper-centre de la capitale. Les quatre premiers arrondissements de Paris (Paris Centre et le 4e) affichent tous entre 15 % et 19 % de résidences secondaires.

A noter que c'est le très chic 6e arrondissement de Paris, rive gauche, qui concentre la part la plus importante de ces logements. Sur 100 logements, 20 ne sont pas des résidences principales dans ce quartier.

Moins de logements pour les résidents à l'année

Des chiffres qui mettent en avant la grande problématique de ces résidences secondaires : leur aspect non essentiel. Car comme le souligne l'Apur, la part de plus ne plus importante de ces résidences secondaires «diminue le nombre de logements disponibles pour des ménages voulant y résider toute l'année» et réduit de fait «l'efficacité des politiques publiques en matière de construction de nouveaux logements».