Vaccin anti-covid : commandes, stockage... La France est-elle prête ?

En annonçant que son vaccin est efficace à 90%, le laboratoire Pfizer a ravivé l'espoir de voir la fin de l'épidémie de coronavirus se dessiner. Mais si le vaccin était commercialisé comme prévu, la France est-elle prête à le recevoir ?

Les commandes

Les commandes de vaccin se font au niveau de l'Union Européenne. La France est d'ailleurs l'un des pays qui a le plus insisté pour une «alliance» : elle s'est par exemple rapprochée de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Italie afin de soutenir les laboratoires les plus prometteurs.

L'Union Européenne a déjà passé précommande à six entreprises dont Pfizer. Si le vaccin est mis au point, les accords permettront à chaque Etat membre de commander le produit à des conditions avantageuses. La France n'a cependant pas encore précisé combien de doses elle achèterait sur celles réservées par l'Union Européenne.

Le transport

Pour le transport, ça se complique. Si le vaccin de Pfizer est effectivement commercialisé, des millions de doses stockées dans les laboratoires américains devront être acheminées vers la France. Avec une contrainte supplémentaire : le vaccin de Pfizer doit être conservé à -70°C.

Le défi logistique est de taille. Au printemps, la livraison des masques avait été entrecoupée de retards et de cargaisons détournées. Pour ne pas revivre la même chose, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a demandé aux gouvernements d'anticiper.

Les aéroports de Roissy (Seine-Saint-Denis) et d'Orly (Val-de-Marne) se préparent donc à recevoir l'éventuel vaccin. Des conteneurs réfrigérés ont été réquisitionnés. Pas suffisant pour les transporteurs : ceux-ci plaident pour une accélération des procédures de douane, et pour autoriser plus de compagnies à se poser dans des aéroports de région. Le gouvernement n'a pas encore réagi.

La campagne de vaccination

Une fois les vaccins commandés et livrés, reste à savoir qui en bénéficiera. Plusieurs scientifiques ont déjà mis au point des stratégies.

En juillet, le Care, le comité scientifique et le comité vaccin Covid-19 ont par exemple rendu un avis demandant à ce que les personnes exposées au coronavirus dans leur environnement professionnel, comme les soignants, soient vaccinées.

L'avis a aussi recommandé la vaccination des personnes âgées, en situation de grande précarité, ou ayant des problèmes de santé.

Malgré ces préconisations, le gouvernement n'a pas encore fait d'annonces claires. Un silence déploré par le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure. Dans une lettre ouverte publiée le 11 novembre, il fustige le manque de précisions concernant le calendrier et les populations prioritaires. «Le flou semble le seul horizon et l'opacité la règle», écrit-il.