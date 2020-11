«Hold-Up» : Philippe Douste-Blazy se désolidarise du film polémique

La sortie du documentaire «Hold-Up», qui soutient les thèses complotistes au sujet de la pandémie de coronavirus suscite une vive controverse. A tel point qu'un intervenant du film prend ses distances.

L’ancien ministre et médecin Philippe Douste-Blazy, qui est interrogé dans «Hold-Up», a ainsi indiqué sur Twitter qu’il se désolidarisait du film.

«Je n’ai pas vu ce film et s’il y a le moindre caratère complotiste, je veux dire le plus clairement possible que je m’en désolidarise. La crise sanitaire que nous traversons est suffisamment grave pour ne pas ajouter de la confusion», a-t-il ainsi écrit sur le réseau social.

Et de préciser : «il m’a été présenté comme un documentaire sur l’épidémie et j’ai répondu, comme toujours, aux questions qui m’ont été posées».

Je n’ai pas vu ce film et s’il y a le moindre caractère complotiste, je veux dire le plus clairement possible que je m’en désolidarise. La crise sanitaire que nous traversons est suffisamment grave pour ne pas ajouter de la confusion aux moments douloureux que nous vivons. — Philippe Douste-Blazy (@pdousteblazy) November 11, 2020

Le film, réalisé par Pierre Barnérias et financé via une plate-forme participative, suscite une vive controverse depuis sa sortie le 11 novembre. «Hold-Up» est en effet accusé de relayer de nombreuses thèses conspirationnistes sur la pandémie. L’une des intervenantes, la sociologue Monique Pinçon-Charlot va même jusqu’à comparer le coronavirus à un «holocauste» dont le but est d’éliminer les plus pauvres.

Depuis sa sortie le débat fait rage sur Internet.