La ville de Nice renforce les contrôles et les mesures sanitaires sur son marché de la Libération contre l’épidémie de Covid-19.

Depuis ce matin, il faut montrer patte blanche pour accéder au marché de la Libération, à Nice. Ce site alimentaire indissociable de l’identité niçoise est désormais entouré de mesures sanitaires renforcées face a la propagation du virus. Depuis le reconfinement, des agissements illicites avaient attiré l’attention de la municipalité qui a décidé de serrer la vis. «Certains commerçants, sous couvert de vendre des produits alimentaires, n’hésitaient pas à servir un café ou un verre à leurs habitués», explique le maire de Nice Christian Estrosi.

Chaînes et marquages au sol

Le site est désormais entouré de barrières métalliques. Pour y accéder, il faut passer devant un agent de sécurité et se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique mis à disposition. Alors que jusqu’ici, les clients se servaient en utilisant des petits paniers en plastique, les habitudes ont changé. Ils doivent maintenant se tenir derrière des chaînes et un marquage marquage au sol pour passer la commande...

«Ce sont désormais les maraîchers qui servent les clients, explique Georges derrière son stand de fruits et légumes. Cela nous donne beaucoup plus de travail qu’auparavant». «L’ambiance y est un peu triste et anxiogène, ce n’est plus le marché que l’on connaît, raille cette habitante. Je crois que ça va un peu trop loin, je pense que les gens sont capables de se discipliner, ce type de mesures me semble inutile.»

La police municipale mobilisée

«Bien sûr, ces nouvelles contraintes nous gênent, explique Margaux, une habituée du marché. Il est difficile de juger si un fruit est mûr si on ne le touche pas. Mais la santé avant tout. Si cela peut sauver des vies, alors je suis prête à faire des efforts». A la sortie, des policiers municipaux contrôlent également les attestations de déplacements tout en s’assurant que la jauge maximale de 463 personnes acceptés à l’intérieur du site n’est jamais dépassée...