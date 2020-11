Trois personnes interpellées à l'aéroport d'Orly avec de faux actes de décès

Trois personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue, ce jeudi 12 novembre, à l'aéroport d'Orly, après avoir présenté de faux actes de décès.

Les individus, deux Espagnols, de 57 et 56 ans et un Surinamien de 34 ans, étaient sur le point d’embarquer pour un vol à destination de Cayenne (Guyane). Ils ont été arrêtés pour «détention et usage de faux documents administratifs», a indiqué auprès de l’AFP une source aéroportuaire.

D’après cette même source, c'est la première fois que de «faux documents pour s'affranchir des règles du confinement» sont détectés aux départs des aéroports parisiens. Depuis la mise en place de ce nouveau confinement, en avion, seuls les déplacements pour «motif familial impérieux» ou pour «motif professionnel», sont autorisés.

Pour rappel, déjà début novembre, sept personnes, six hommes et une femme âgés de 29 à 52 ans, ont fait l'objet d'une interpellation dans le cadre du démantèlement d'un trafic de faux certificats de tests négatifs au Covid-19, qu'ils vendaient de manière illégale à des voyageurs à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

Les mis en cause sont «poursuivis des chefs de faux, usage de faux et complicité d'escroquerie» et risquent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende. Leur procès se tiendra en mars 2021.