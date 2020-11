Paris : l'équipe d'Anne Hidalgo dévoile son plan pour «mieux gérer les chantiers»

Face au désordre causé par les travaux dans la capitale, Anne Hidalgo a décidé de se doter d'un grand plan «pour mieux gérer les chantiers». Pour cela, un adjoint a même été nommé. Sa «feuille de route» a été dévoilée par le JDD ce dimanche 15 novembre.

«Nous devons plus que jamais continuer à améliorer l’espace public, tout en limitant les nuisances liées aux travaux», a ainsi fait savoir la maire de Paris Anne Hidalgo, laissant à son nouvel adjoint Jacques Baudrier le soin de présenter la «stratégie» de la ville «pour mieux gérer les chantiers à Paris».

La mission de celui qui est désormais chargé de la coordination des travaux et du suivi des chantiers ? Mieux organiser et harmoniser les quelque 30.000 emprises annuelles, soit entre 3.000 et 7.000 chantiers à l'instant T, selon les chiffres du JDD. Autant de travaux, plus ou moins importants, qui bloquent un trottoir ou une rue et parfois, empêchent la circulation.

«synchroniser les chantiers»

Pour Jacques Baudrier – qui est également chargé de la construction publique et de la transition écologique du bâti – il s'agit avant tout de «mettre en place une méthodologie», afin notamment de «synchroniser» les chantiers. A terme, l'objectif fixé est en effet «de rassembler tous les travaux d'un même quartier sur une même période» qui irait de neuf à douze mois.

Pour cela, l'élu va mettre en place «une programmation pluri-annuelle», avec un calendrier de travaux élaboré collectivement. Et pour mettre tout le monde d'accord, un «comité de coordination des chantiers» a été créé, qui se réunira trois fois par an. Il permettra de coordonner les interventions des différents acteurs (notamment ceux qui interviennent sur les services en réseau - eau, gaz, électricité, etc.).

80 districts de 27.000 habitants

Chaque maire d'arrondissement a donc été sommé de travailler au découpage de la ville en «80 districts d'environ 27.00 habitants». Les travaux seront alors pensés par district, et seront systématiquement précédés d'«une phase de six mois de concertation» afin de mieux associer les riverains. Et ce, en lien étroit avec les maires d'arrondissement.

Si Jacques Baudrier conçoit que chaque période de travaux sera donc assez importante, tant dans sa nature que dans sa programmation, il assure aussi que – dès la fin du chantier – les habitants du quartier seraient ainsi débarrassés «pendant un bon moment». Les 17 premiers districts – un par arrondissement – devraient être dévoilés courant décembre.

PLUS DE 300.000 M2 DE TRAVAUX

Et le travail semble titanesque. A eux seuls, les travaux menés par la municipalité, même s'ils sont peu nombreux, représentent 42 % de la surface totale des chantiers que compte l'espace public parisien. Plus de 300.000 mètres carrés au total, avec notamment l'immense réaménagement de la Porte Maillot (17e) ou encore la création de nouvelles pistes cyclables.

En juillet 2019, face au mécontentement des Parisiens devant l'étendue des travaux, la municipalité parisienne avait mis en ligne une carte appelée «Paris Chantiers» répertoriant tous les travaux en cours, et sans cesse mise à jour depuis grâce aux données de l'open data de la mairie.