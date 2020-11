Les violences contre la police ont explosé ces dernières années

Le constat est grave, et donne des arguments à ceux qui estiment que la peur a changé de camp et que le respect de l’autorité disparaît. Le nombre d’actes de violence contre des policiers a doublé en quinze ans, avec vingt agents blessés chaque jour actuellement.

Le bilan de la Direction générale de la police nationale, dévoilé par Le Figaro, indique en effet que le nombre de blessures est passé de 3.842 en 2004 à 7.399 en 2019. Caillassages, attaques aux mortiers d’artifice, agressions dans la rue, les atteintes à l’intégrité physique des fonctionnaires ne manquent pas.

Certaines se traduisent par un déchaînement de violence inouïe, flirtant avec le meurtre, comme à Herblay en octobre dernier, où deux membres de la PJ s’étaient fait «massacrer», selon les termes du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, se faisant même tirer dessus à bout portant.

Les refus d'obtempérer, risques mortels

Le pas de l’homicide (trois cette année) est parfois franchi, comme le 6 août au Mans, où un brigadier a été tué, trainé sur plusieurs mètres par un conducteur ivre refusant de s’arrêter. Cela rappelait la mort de la gendarme Mélanie Lemée, percutée par un chauffard lors d’un contrôle routier le 4 juillet dans le Lot-et-Garonne. Des actes mortels, parmi les 24.000 refus d’obtempérer consignés en un an par la police et la gendarmerie. Une preuve que le respect de l’uniforme ne fonctionne plus chez certains, qui préfèrent même attenter à la vie de ces hommes et femmes plutôt que de se faire arrêter.

Ce bafouement de valeurs se retrouve au quotidien, avec 28.588 outrages recensés l’an dernier. Force est de constater que la peur du policier a également disparu chez une partie de la population, puisque 36.043 actes de violences à personne dépositaire de l’autorité publique ont été notifiés durant la même période, soit près d’une centaine chaque jour.

Selon un document étudié par Le Figaro, avec 63 cas recensés depuis janvier (plus d’un par semaine), les voyous n’hésitent plus, également, à s’en prendre directement aux postes de police, à l’image de l’attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne au mois d’octobre.

Le gouvernement tente de réagir

En attendant de restaurer l’autorité des forces de l’ordre sur le terrain, le ministère de l’Intérieur tente de venir en aide aux agents atteints physiquement et psychologiquement. D’autant que les chiffres de suicide sont eux aussi alarmants dans les rangs de la police. 59 policiers se sont donnés la mort en 2019, et déjà 31 cette année. «Dans la profession, la surmortalité liée au suicide est de 41 % chez les hommes (et) ce taux atteint + 130% chez les femmes», indique la direction des ressources et compétences de la police nationale.

Le gouvernement a promis de faire le maximum pour améliorer le quotidien des agents, mais cela suffira-t-il dans un contexte de tensions extrêmes avec les restrictions dues au confinement et où les forces de l’ordre sont, comme souvent, en première ligne ?