«Nik la Fransse», «Mahomet > Macron» : d'intrigants tags découverts dans le Tarn

Ce dimanche matin, les habitants de Fréjairolles, dans le Tarn, ont pu découvrir plusieurs tags hostiles à la France sur les murs de leur commune.

Plus précisément, c'est la salle polyvalente de cette petite ville de 1.300 habitants, située au sud-est d'Albi, qui a été visée. Comme on peut le voir sur les photos de la gendarmerie publiées par la presse locale, les inscriptions «Nik la Fransse», «Mahomet>Macron», «Nik Jésus» ou encore «Islam>France» (sic) ont été écrites à la peinture rouge sur plusieurs murs.

Des tags hostiles à la #France et au président Emmanuel #Macron sur les murs de la salle polyvalente d'un village du #Tarn, Fréjairolles



https://t.co/zhXKGOmX4j pic.twitter.com/AMZamoQKOZ — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) November 15, 2020

Après cette découverte, qui arrive dans un contexte lourd après les commémorations du 13 novembre 2015 et les attentats de ces dernières semaines, le maire de la Fréjairolles a décidé de porter plainte. Une enquête a ainsi été confiée à la brigade de Réalmont, qui va tenter de mettre la main sur les auteurs de ces tags.

Mais si, au premier abord, ces inscriptions affirmant la suprémacie de l'islam sur la France semblent être le fait de musulmans (en délicatesse avec l'orthographe), la réalité pourrait être tout autre. En effet, Jésus (ou Isa en arabe) est une figure importante du Coran, et est considéré lui aussi comme un prophète pour les musulmans. De plus, ces derniers utilisent normalement Mohammed pour se référer à leur prophète, et non pas Mahomet. Autant de signes qui iraient dans le sens d'une mise en scène ? L'enquête le déterminera.