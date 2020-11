Où acheter son sapin de Noël malgré le confinement ?

Alors que le confinement n'a pas encore été levé, la vente des sapins de Noël aura lieu à partir de ce vendredi 20 novembre en France. Et les fleuristes seront autorisés à en vendre devant leur boutique.

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a annoncé cette mesure ce mardi 17 novembre sur RMC, en outre les autres points de vente habituels, comme les grandes surfaces, les magasins de bricolages, les jardineries et les marchés de quartier pourront également en commercialiser.

La vente directe restera possible

«Dans la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, il est quand même plus simple d'organiser cette vente de sapins dans la mesure où dans la plupart des cas ça se fait à l'extérieur», a expliqué le ministre.

Dans le cas des fleuristes, le ministre souligne qu'il sera possible d'acheter ces sapins de Noël sans avoir à les commander par avance. «La filière s'organise, l'ensemble des producteurs sont à pied d'oeuvre et il sera possible pour chacun de nos concitoyens d'avoir accès à ces sapins à partir du 20 novembre», a conclu le ministre.