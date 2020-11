Réouverture des commerces : une décision annoncée «la semaine prochaine»

27 novembre ou 1er décembre ? Le gouvernement hésite sur la date de la réouverture des commerces. Une décision sera prise «la semaine prochaine», selon le porte-parole Gabriel Attal.

«Je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui», a indiqué Gabriel Attal sur France2 ce 17 novembre. «Mais la décision sera prise dans le courant de la semaine prochaine.»

L'attente est longue pour les commerces dits «non-essentiels». Fermés depuis le 30 octobre, leur réouverture est prévue pour le 1er décembre, date de l'allègement du confinement, si toutefois les conditions sanitaires le permettent.

Or, pour beaucoup plaident pour une réouverture anticipée le 27 novembre. Cette date permettrait aux commerçants de pouvoir organiser le Black Friday : un événement commercial, marquant le début des achats pour les fêtes de fin d'année, ou les enseignes peuvent proposer des remises importantes.

Bruno Le Maire : « On travaille sur un protocole sanitaire pour l’ensemble des commerces et de la grande distribution. Il doit être conclu vendredi et être opérationnel lundi prochain. » dans #HDPros pic.twitter.com/tjrJtLEHpk

— CNEWS (@CNEWS) November 16, 2020