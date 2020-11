Déconfinement, réouverture des commerces, Noël : que va annoncer Emmanuel Macron la semaine prochaine ?

Emmanuel Macron doit s’adresser aux Français la semaine prochaine, pour aborder une possible sortie du confinement et les ajustements qui l’accompagneront. A moins d’un mois de Noël, ses annonces sont attendues avec impatience et anxiété.

Déconfinement progressif et Noël en famille

Profitant des effets positifs de la mesure, mise en place depuis la fin d’octobre, cette fin de confinement sera progressive, en s’adaptant à l’évolution de l’épidémie. L’hypothèse du retour d’un couvre-feu est sur la table, détaille Le Figaro, avec un assouplissement envisagé durant la période des fêtes (notamment les déplacements).

L’entourage du président reconnait qu’il faudrait une explosion soudaine et imprévue de l’épidémie pour empêcher les Français de passer Noël en famille. Concernant le soir du 31 décembre, les règles devraient être légèrement moins souples : il ne sera pas question de faire la fête de la façon dont elle pouvait se faire habituellement (lieu de rassemblement, nombre de personnes…).

Dans son discours, Emmanuel Macron devrait insister sur l’importance de respecter les gestes barrières et les mesures de protection, afin de s’assurer que cet allègement des règles puisse bien être possible pour les Fêtes et que les efforts consentis depuis un mois ne soient pas anéantis. «Ce sera une adaptation du confinement, mais nous sommes encore loin du déconfinement. Rien ne serait pire de déconstruire les résultats obtenus», a d’ailleurs indiqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie du conseil des ministres.

LES Commerces rouverts dès le 27 novembre ?

La question de la réouverture des commerces sera également abordée par le président. S’il apparait de plus en plus certain que les rideaux seront relevés le mardi 1er décembre, il se pourrait qu’Emmanuel Macron annonce qu’ils accueilleront des clients quelques jours plus tôt, dès le vendredi 27 novembre (ou au moins le samedi 28). Cela permettrait aux boutiques physiques de mieux supporter la concurrence du Black Friday, et de permettre aux Français de commencer leurs achats de Noël.

Emmanuel Macron devrait préciser les aménagements qui seront mis en place, afin d’éviter qu’une foule s’y masse. Un allongement des horaires d’ouverture, d’une jauge de clients à ne pas dépasser, des rendez-vous pris à l’avance ou un sens de déplacement strict à l’intérieur des boutiques font partie des éléments susceptibles d’être annoncés par le président.

Un mot sur le vaccin

Il est également prévu qu’il évoque de nouveaux outils afin de faire respecter de façon plus efficace l’isolement des personnes cas contacts et de celles testées positives (avec de possibles sanctions ?).

Enfin, le président ne devrait pas s’économiser le sujet du vaccin, en expliquant comment la France s’organise pour recevoir et mettre à disposition des doses, dont les premières sont attendues avant l’été.