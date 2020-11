Des directeurs d’écoles alertent Jean-Michel Blanquer sur leurs conditions de travail dans une lettre

Ils se disent «épuisés». Des centaines de directeurs d'école vont envoyer ce mercredi 18 novembre une même lettre à Jean-Michel Blanquer, pour l'alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et dénoncer des décisions prises «toujours dans l'urgence», en particulier sur le coronavirus.

Baptisée «L'appel du 18 novembre», cette action a été lancée par un groupe Facebook réunissant 3.800 directeurs d'école. «Mon investissement sans relâche au service de l'Education nationale ne trouve pas, ne trouve plus, de reconnaissance de mon institution et je suis épuisé», écrivent-ils chacun dans une lettre de plus deux pages.

«Epuisé comme l’a été Christine Renon. Epuisé de vivre les mêmes réalités qu’elle», déplorent-ils. Cette femme de 58 ans, directrice d'une école maternelle de Seine-Saint-Denis, s'était donnée la mort en septembre 2019 dans le hall de son établissement. Dans des courriers envoyés deux jours avant son suicide, elle mettait en cause l'Education nationale et ses conditions de travail, faisant part de son «épuisement». Dans leur lettre, les directeurs d'école en colère fustigent des améliorations «promises» à la suite de ce drame, mais «qui ne viennent pas».

Ils soulignent avoir été énormément mis à contribution depuis le début de la pandémie de Covid-19, en mars dernier, pour assurer la continuité pédagogique, puis pour accueillir les enfants des personnels soignants, ensuite pour organiser la reprise de l'école lors du déconfinement et lors de la rentrée de septembre. «Je l’ai fait avec du matériel et des applications Education Nationale ne fonctionnant souvent pas. Dans l’urgence. Toujours dans l’urgence. Sans anticipation possible puisque attendant vos consignes arrivant au dernier moment», écrivent-ils, pointant également la promesse non tenue des «300.000» masques transparents, dont le déploiement avait été annoncé début septembre par Jean-Michel Blanquer. Ils «sont très transparents, puisqu'ils ne sont toujours pas là», dénoncent les directeurs d'école.

Ils se disent par ailleurs fatigués des «informations contradictoires» et des changements de directives incessants, prenant comme exemple le rétropédalage de Jean-Michel Blanquer sur l'horaire de la rentrée scolaire du 2 novembre, marquée par l'hommage à Samuel Paty.

Une prime de 450 euros versée à partir de ce mois-ci

«Quand allez-vous enfin nous permettre d’exercer notre métier de directeur dans la sérénité, avec des moyens réels pour faire face aux tâches et responsabilités innombrables qui nous incombent ?», demandent ces directeurs au ministre de l'Education nationale. «Aidez- nous par des actes ! Aidez-nous par des décisions réelles et fortes qui prouveront votre volonté dite mais pas traduite dans notre quotidien !», implorent-ils, se disant «tous au bord de la rupture».

Promise en août dernier par Jean-Michel Blanquer, en signe de «reconnaissance» pour leur engagement pendant la crise sanitaire, une indemnité exceptionnelle de 450 euros doit leur être versée à partir de ce mois-ci. Une «augmentation pérenne» de leurs salaires, du même montant, est également prévue, a indiqué lundi le ministère de l'Education nationale. Ce dernier a rappelé que 1.500 emplois supplémentaires ont été inscrits dans le projet de budget 2021 pour leur donner le temps «d'exercer leur mission».

Dans une interview au Monde publiée lundi, Jean-Michel Blanquer a affirmé que les autres revendications des directeurs d'école, notamment l'amélioration du système de décharge, doivent être mises en débat lors du Grenelle de l'Education. Entamée le 22 octobre, cette concertation, prévue pour durer trois mois, a pour objectif de remettre les professeurs «au centre de la société».