Ebay, Vinted, Le Bon Coin... Est-il possible d'acheter et de vendre pendant le confinement ?

Ebay, Vinted, Le Bon Coin…Malgré le confinement, il est tout à fait possible d’acheter et de vendre des articles en ligne, les différents sites de petites annonces restant accessibles. En revanche, les remises en main propre ne sont pas autorisées, sauf exception.

On peut se rendre au domicile d’un particulier et dépasser la limite la limite du kilomètre autour de chez soi, uniquement s’il s’agit d’un achat de première nécessité, et que l’objet en question de ne pas être envoyé.

Par exemple, un article de puériculture, du petit électroménager, ou encore une voiture d’occasion, si on en a besoin pour se rendre sur son lieu de travail. Dans ce cas, il suffit de cocher la case «achat de première nécessité» sur l’attestation de déplacement dérogatoire.

S’il s’agit d’une paire de chaussures, d’un sac à main, d’une table de chevet, d’un jouet, ou encore d’un objet de collection acheté sur Ebay, il faudra alors opter pour la livraison. Les principaux transporteurs, comme Mondial Relay ou Colissimo, maintiennent leurs activités tout au long de ce deuxième confinement.

Il est ainsi possible d'expédier un colis et de se faire livrer directement à la maison, ou dans un point relais ouvert à proximité de son domicile. Ceux qui tiennent absolument à procéder à un échange en face-à-face pour ce type d'articles devront attendre jusqu'au 1er décembre minimum.

«Durant les prochaines semaines, commandes, mises en vente et livraisons seront toujours possibles», a confirmé Le Bon Coin sur son compte Twitter, mais «nous vous recommandons de ne pas recourir aux remises en mains propres», a ajouté le site web, qui a lancé un service de paiement sécurisé.

Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment de tester notre service de paiement sécurisé ! — leboncoin (@leboncoin) October 31, 2020

De son côté, la plateforme de seconde main Vinted a invité les utilisateurs «à ne pas multiplier les sorties hors de leur domicile et à combiner tout déplacement pour expédier ou retirer un colis avec une autre sortie essentielle».