Les soignants de l’hôpital pour enfants de Nice victimes de menaces et d’injures

Les soignants de l’hôpital pour enfants Lenval à Nice victimes de menaces et d’injures : La direction lance une campagne de sensibilisation à destination du public.

C’est une institution dans la capitale azuréenne. À Nice, l’hôpital Lenval enregistre une augmentation des violences et des incivilités à l’encontre de son personnel.

Les injures, les menaces et les altercations sont en recrudescence, notamment depuis la mise en place des mesures sanitaires visant à limiter la propagation du Covid-19. Ces mesures étant parfois l’origine ou le prétexte de certains dérapages qui surviennent malgré la présence permanente d’agents de sécurité, chargés de contrôler les accès et de veiller au port du masque. Aussi, la direction de l’établissement (où 60.000 enfants ont été soignés en urgence l'an dernier et où 5.500 autres ont subi une opération chirurgicale) a décidé de jouer la carte de la prévention pour tenter de reprendre le contrôle de la situation et assurer la sécurité de ses aides-soignants, infirmiers et médecins.

«Prenez soin de ceux qui prennent soin de vous»

Partout dans les locaux de cet établissement, situé face à la mer sur la Promenade des Anglais, des affiches ont été placardées. Elles s’adressent à la fois aux jeunes et à leurs parents en leur rappelant l’importance de la courtoisie lors des échanges avec le corps médical. «Prenez soin de ceux qui prennent soin de vous», peut-on lire sur les affiches. «Cette campagne s’inscrit dans une volonté ferme de rappeler les règles de bonne conduite, justifie Arnaud Pouillart, le directeur de la Fondation Lenval. Le respect des personnels est une exigence à laquelle nous ne dérogerons pas. Ils sont au service des familles et engagés à soigner dans les meilleures conditions. Ils ont tout mon soutien car je les sais impliqués dans nos missions d’intérêt général».

Hugo LIoris parrain de la fondation Lenval

En première ligne lors de l’attentat qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016, la Fondation Lenval a plus de 130 ans. Elle est née après une donation effectuée par le Baron Léon Wladycslas de Lenval à la fin du 19e siècle. Cet aristocrate polonais souhaitait la création d’une institution capable de «recevoir tous les enfants, sans condition de ressources et sans distinction de culte ou de nationalité».

Aujourd’hui, la Fondation Lenval est parrainée par le gardien de l’équipe de France et champion du monde en titre de football Hugo Lloris.