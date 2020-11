Comment savoir si un avocat est mûr ?

Présent sur les étals toute l’année, l’avocat est un fruit largement apprécié pour son goût délicat, sa texture crémeuse, et ses apports nutritionnels. Mais pour le déguster comme il se doit, accompagné de quelques crevettes, d’une tranche de saumon, ou en guacamole, encore faut-il bien le choisir.

Pour le sélectionner, il faut le tâter légèrement et se fier à sa couleur. S’il est dur comme de la pierre et qu’il est vert clair, cela signifie qu’il n’est pas encore arrivé à un état de maturation et qu’il va falloir faire preuve d’un peu de patience avant de le manger, explique Xavier Equihua, président de l'Organisation Mondiale de l'Avocat (WAO).

S’il est «vert foncé, un peu dur au toucher, mais avec une partie plus moelleuse, il est presque prêt, mais il n'en est pas encore à son point optimal». L'avocat est prêt à être mangé quand il est «marron foncé, moelleux au toucher mais pas trop», souligne le spécialiste, avant de rappeler que «l'avocat est dans sa meilleure saison du début de l'automne jusqu'au début du printemps».

©WAO

Mais une fois qu’il est mou, comment savoir s’il est mûr juste comme il faut, ou si sa chair a déjà viré au marron ? Après avoir enlevé le pédoncule, le «nez» de l’avocat, on peut regarder la couleur de la chair en dessous. Si elle est brune, c’est que le fruit est trop mûr. En revanche, si elle est encore de couleur verte, il est à point.

Pour accélérer le processus de maturation, «il est important de garder l'avocat à température ambiante, de préférence dans un sac en papier et avec d'autres fruits, comme les pommes, les mangues et les bananes, car ces derniers libèrent de l'éthylène», recommande Xavier Equihua, avant de préciser qu’une «fois mûrs, les avocats peuvent être mis au frigo avant d'être dégustés».

Selon le dernier rapport publié par l’Organisation mondiale de l'avocat, cette année, l'Europe a consommé 700 millions de kilos d'avocats, soit 100 millions de kilos de plus que l'année dernière. Dans l’Hexagone, second importateur mondial​, la consommation moyenne annuelle est de 2.8 kg par foyer.

Riche en vitamine C et en vitamine E, qui possèdent des propriétés antioxydante et protègent ainsi nos cellules du vieillissement, l’avocat est également source de vitamine B6, nécéssaire au bon fonctionnement de l’organisme. Grâce à sa teneur en fibres - 7g pour 100g de chair, soit 27% des apports journaliers recommandés - c’est aussi un précieux allié pour améliorer le fonctionnement digestif.