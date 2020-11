Elle refuse de faire euthanasier son sanglier Maurice, elle sera jugée pour détention d’un animal sauvage

Menacé d’euthanasie, le mammifère a bénéficié d’un sursis. La propriétaire du sanglier Maurice, détenu illégalement dans un jardin près d'Egletons, en Corrèze, sera jugée en avril 2021 pour la détention d’un animal sauvage.

Sylvia Bachellerie et son compagnon ont été convoqués ce mercredi 18 novembre au tribunal de Tulle pour une composition pénale, une audience permettant au procureur de la République, ou à son représentant, de proposer une sanction à une personne afin d’éviter un procès.

La justice a réclamé l'euthanasie ainsi qu'une amende de 100 euros, la détention d'animal sauvage étant interdite en France. Mais le couple, bien déterminé à sauver son sanglier et à le garder auprès de lui le plus longtemps possible, a refusé de le faire abattre.

«IL VA PASSER UN NOËL DE PLUS AVEC NOUS»

Un procès aura donc bien lieu, rapporte France Bleu. Les propriétaires, qui avaient déjà gagné du temps après l’annulation d’une convocation en mai dernier en raison de la crise sanitaire, seront jugés lors d'une audience correctionnelle en avril 2021.

«Il va passer un Noël de plus avec nous», s’est félicitée auprès de nos confrères Sylvia Bachellerie. «On va pouvoir dormir tranquille», a ajouté la propriétaire de Maurice, avant de faire part de son mécontentement quant à cette affaire : «Engorger les tribunaux pour des choses pareilles», a-t-elle lancé.

DÉNONCÉE EN 2019 PAR UN VOISIN

C’est un voisin qui a dénoncé anonymement Sylvia Bachellerie, en 2019. Après quoi le couple a décidé de créer une page sur Facebook intitulée «Sauvez Maurice», et qui compte plus de 7.700 abonnés. Une pétition a également été lancée en janvier dernier sur le site change.org.

A ce jour, elle a recueilli plus de 160.600 signatures.