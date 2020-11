Monaco, nouvel Eldorado des Français confinés

Monaco est devenu le nouvel Eldorado des Français confinés. De nombreux frontaliers s’y rendent chaque jour en toute tranquillité.

Alors que Monaco célèbre aujourd’hui sa fête nationale, comme chaque année le 19 novembre, le pays n’est pas soumis au confinement, contrairement à la France, son voisin. Ici, la plupart des commerces sont ouverts. Notamment les bars et restaurants des hôtels mais aussi les boutiques de prêt-à-porter, les instituts de beauté ou autres salons de coiffure.

Une situation qui fait le bonheur de nombreux azuréens qui en profitent pleinement.

«On peut retrouver un peu de liberté, chez nous, on se sent emprisonnés»

«Je ne vois pas pourquoi on s’en priverait surtout lorsqu’on habite juste à côté !» lâche Martine, qui réside à Beaulieu, une petite commune à moins d’une dizaine de kilomètres de Monaco.« On vient ici pour de changer les idées et ça fait du bien, abonde Mireille qui vit à Nice. On peut y retrouver un peu de liberté, chez nous, on se sent emprisonné». «Je viens à Monaco pour faire mes emplettes de Noël, reprend Fabienne les bras chargés de sacs. On ne sait toujours pas ce qu’il se passera en France, tout n’est pas encore très clair.»

«J’y viens deux à trois fois par semaine et je n’ai jamais croisé un policier»

Seuls les salariés munis d’un «permis de travail» sont autorisés à se rendre en Principauté. «J’y viens deux à trois par semaine, explique Christiane, qui n’hésite pas à braver l’interdit. Je n’ai jamais croisé un seul policier dans les rues et je n’ai jamais été contrôlée non plus. Donc je continue à venir pour faire les magasins au aller au restaurant, d’ailleurs toutes mes copines font la même chose !»

Couvre-feu de 20h à 06h jusqu’au 30 novembre

Depuis le début du mois, Monaco a renforcé ses mesures sanitaires, avec l’instauration d’un couvre-feu de 20h à 06h et ce jusqu’au 30 novembre. Le port du masque y est toujours obligatoire dans l’espace public et les salles de sport restent fermés. Hier soir, huit nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés. Le bilan sanitaire de la Principauté s’élève à 565 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.