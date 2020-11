Procès Daval : l’aveu de Jonathann, sa personnalité et le récit du meurtre… ce qu’il faut retenir du 4e jour d’audience

Chaque mot, chaque expression est scrutée avec la plus grande attention. Le procès de Jonathann Daval, jugé devant la cour d’assises de Haute-Saône, à Vesoul, pour le meurtre de son épouse Alexia, s’est poursuivi ce jeudi 19 novembre. L’homme de 36 ans encourt à la réclusion criminelle à perpétuité. Voici ce qu’il faut retenir de cette quatrième journée d’audience.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps, avant que Jonathann Daval reconnaisse devant les assises avoir tué sa femme volontairement. «Je lui ai donné la mort», a-t-il affirmé, alors qu’il lui était demandé de raconter les faits.

«C’est donc la mort que vous vouliez ?», l’a questionné le président. «Ben oui», a répondu l’accusé. «Quand on étrangle quelqu’un comme ça, c’est pour donner la mort».

Jonathann #Daval reconnaît pour la 1ere fois que qd il serrait le cou d'alexia, il voulait la tuer. "C la colère de ttes ces années qui est ressortie. Elle continuait à m'insulter, d'où l'étranglement pr qu'elle se taise. Oui qd on étrangle comme ça c pr donner la mort." @CNEWS

